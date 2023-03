Theaterprogramm soll für alle offen sein

Die Quintessenz des Rückblicks auf das vergangenen Theaterjahr ist gemischt – das wurde bei der Jahreshauptversammlung des Kulturvereins am Mittwochabend deutlich. „Es war ein weiteres Pandemie-Jahr, aber die letzten drei Veranstaltungen waren wieder ausverkauft. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte der Vorsitzende Peter Scheben. Auch die Veranstaltung am kommenden Donnerstag, die „Frank Sinatra und Dean Martin Show“, sei bereits ausverkauft. Und könnte man sich ein schöneres Ambiente für die Musik der beiden Swing-Legenden vorstellen, als das altehrwürdige Kino an der Telegrafenstraße? Auch das wurde in den Unterhaltungen deutlich – die Künstler würden durchgehend den Veranstaltungsort in den höchsten Tönen loben. „Wir hoffen, dass wir unsere Kulturveranstaltungen noch viele Jahre im Film-Eck machen können“, betonte auch Vorstandsmitglied Antje Buhl.