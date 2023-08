Theater im Film-Eck startet neue Spielzeit

Kulturverein um den Vorsitzenden Peter Scheben hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Wenn es abends früher dunkel wird und sich langsam der Herbst anmeldet, dann beginnt wieder die Zeit der Bühnenkultur. Das gilt auch für das Theater im Film-Eck in Wermelskirchen, für das sich der Kulturverein verantwortlich zeichnet.

„Das Theater musste coronabedingt von 155 auf 90 Sitzplätze verkleinert werden. 25 Plätze weniger machen sich schon bemerkbar“, sagt Peter Scheben und blickt auf die vergangene Saison: „Zwei Stücke waren ausverkauft. Ich war zufrieden.“ Weiter erzählt der Kulturverein-Vorsitzende, dass bei jedem Stück ein Minus von etwa 1500 Euro zusammenkommt. Das liegt am Aufbau von Licht und Ton sowie der Saalmiete. „Aber ich bin von Haus aus ein Optimist“, sagt Scheben, der zufrieden ist, dass es wieder los geht und weiß: „Die Leute kommen gerne.“ Auf diese Stücke darf sich das Publikum freuen.

14. September (Kartenbestellungen ab 31. August) „Ich darf das – ich bin Pflägekraft“: Das ist das vierte Programm von Sybille Bullatschek. Man könnte meinen, es seien alle Geschichten erzählt, aber dann hat man nicht mit den neuen Erlebnissen von Sybille gerechnet. Sie wurde als vermeintliche Entlastung der Pflägeroboter Ming Jong ill angeschafft, um Mitarbeitern die Arbeit etwas abzunehmen. Allerdings verzweifelt Sybille an der Bedienungsanleitung – die Anwendung stellt sich als komplizierter heraus. Als letzte Lösung bleibt da nur, direkt in China anzurufen.

19. Oktober (Kartenbestellungen ab 5. Oktober) „Glücksvisionen“: Auf der Bühne steht ein riesiger Schwarz-Weiß-Fernseher. Links davor sind Saxofone, Handpans und eine Loopstation aufgebaut, rechts ein Mikrofon im Stil der 1950er Jahre. Schauspieler Hajo Mans und Musikerin Nicole Schillings verblüffen mit ihrem Bühnenkonzept. Sie nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise. Dabei lassen sie bekannte Literaten und Komponisten zu Wort kommen und setzen diese live in Szene. Zwischen Fernseher und Bühne entsteht eine Symbiose aus Illusion und Realität, wenn zum Beispiel Lieder der Comedian Harmonists interpretiert oder bekannte Filmausschnitte neu erfunden werden.

16. November (Kartenbestellungen ab 2. November) „Die Puppe“: Ein Mann gewinnt eine Puppe - als Tester. Und das, kurz nachdem seine Freundin ihn nach sechs Jahren Beziehung verlassen hat. Sie wollte zu viel von ihm: Hochzeit und Kinder. Die Puppe scheint die ideale Partnerin zu sein, ganz darauf ausgerichtet, den Mann glücklich zu machen: Kochen, Abwasch, Sex, Small Talk.

Alles könnte so einfach sein – doch die Androidin wurde von einer Wissenschaftlerin programmiert, die von ihrem Ehemann verlassen wurde. Die Puppe hat deren kritischen Blick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau inne. Der nächste Streit ist programmiert... Das Stück stammt aus der Feder von Miro Gavran. Er ist der meistgespielte, zeitgenössische kroatische Autor. Seine Werke wurden in 40 Sprachen übersetzt.

7. Dezember (Kartenbestellungen ab 23. November) „Heine stört“: Heinrich Heine klappt seinen Laptop auf – und nein, er schreibt kein Gedicht, er meldet sich bei einer Singlebörse an. Was sollte er auch sonst machen, der große Düsseldorfer Dichter und Denker in Paris? Seit Jahren ist er krank, die Revolution in seiner Heimat ist gescheitert – er braucht Ablenkung.

So chattet der Dichter, versteckt hinter einem Pseudonym mit „Elise, 27“. Doch wie im analogen Leben hält sich Heine auch im Chat nicht lange mit Smalltalk auf. Ehrlich, direkt und oft scharf an der Grenze zum Sagbaren, erzählt er aus seinem Leben. Den Text hat Heike Feist geschrieben. Sie hat mit verschiedenen Partnern schon bei Theateraufführungen im Film-Eck begeistert.

Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Ticketpreis: 20 Euro, Kartenbestellungen unter Tel. 02193-2694 oder E-Mail: pscheben@web.de