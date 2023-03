Teststelle neben der Bergischen Apotheke schließt

Ulla Buhlmann stellt die Bürgertests ein.

Wermelskirchen. Für Apothekerin Ulla Buhlmann war es eine Abschiedswoche: Die Mitarbeiterinnen, die ausschließlich zum Testen kamen, hat sie inzwischen verabschiedet. Und auch die vielen „Stammgäste“, die regelmäßig in der Teststelle gleich neben der Bergischen Apotheke einen Termin vereinbarten, kommen ab sofort nicht mehr in die Carl-Leverkus-Straße. Die Teststelle, die die Bergische Apotheke seit mehr zwei Jahren betrieben hat, ist seit Dienstagabend geschlossen.

„Es ist ein weinendes Auge wegen der vielen Abschiede, die nun anstanden“, sagt die Apothekerin. „Aber kaufmännisch gesehen bin ich erleichtert, dass es jetzt so weit ist.“ In den vergangenen Wochen sank die Anfrage nach Tests auf das Coronavirus immer weiter. „Die Menschen brauchten viel seltener die offizielle Bescheinigung über ein negatives Testergebnis“, erinnert Ulla Buhlmann.

Nur noch für Bürger, die im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung unterwegs waren, blieben die Tests kostenlos. In diesen Fällen übernahm weiterhin die Staatskasse die Kosten. Zählte sie in Hoch-Zeiten mehr als 130 Tests am Tag, waren es in den vergangenen Wochen höchstens noch 20 Tests täglich. Mit der auslaufenden Corona-Ordnung für Nordrhein-Westfalen hat sie sich deswegen dafür entschieden, die Teststelle zu schließen.

Wer künftig trotzdem noch ein offizielles Testergebnis braucht oder wünscht, kann in der Bergischen Apotheke einen Testtermin vereinbaren. Die Kosten von zehn Euro muss er dann aber selber tragen. „Diese politische Entscheidung kann ich nachvollziehen“, sagt Ulla Buhlmann, „der Staat kann diese Kosten nicht endlos übernehmen.“ Er trage ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Die Teststelle steht nun fürs Erste leer. Ulla Buhlmann hat sich entschieden, die Räume noch etwas länger anzumieten – genutzt werden sie fürs Erste nicht. -resa-