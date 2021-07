Tente: Stiftung spendet für Schulen

Bildung

+ © Roland Keusch Dr. Dietrich Fricke freut sich über den Bau des neuen schulungs- und Verwaltungszentrums auf dem Gelände in Tente. © Roland Keusch

Viel Herzblut steckt Dr. Dietrich Fricke in Stiftungen. Zu seinem 90. Geburtstag zieht er Bilanz.

Von Anja Carolina Siebel

Wenn er einmal alt sei, sagt Dr. Dietrich Fricke, dann wolle er mit seiner Frau Edith nur noch innerhalb Deutschlands verreisen. Wer den langjährigen Geschäftsführer und Gesellschafter des expandierenden Rollenherstellers Tente heute sieht, denkt sich: „Bis Sie einmal alt sind, das dauert aber noch.“ Lebensjahre hat Fricke allerdings einige hinter sich, feiert er doch am 30. Mai seinen 90. Geburtstag.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

Der promovierte Kaufmann, der inzwischen mit seiner Ehefrau im Herzen Kölns lebt, ist zwar seit 1994 pensioniert. Die Liebe zu seiner Arbeit lässt ihn indes bis heute nicht los. Freilich ist es besonders das „eigene Unternehmen“, das heute von seinem Sohn Peter geführt wird, für das er sich interessiert. „Wenn ich hinausschaue, weiß ich, wir haben vieles richtig gemacht“, sagt Fricke. Die Tente International GmbH expandiert. Und das bewusst am Mutterhaus in Tente. Auf einer Fläche von über 7500 Quadratmetern entsteht in Herrlinghausen ein neues Schulungs- und Verwaltungszentrum. Ende Juli soll es eröffnen.

Gesellschaftliches Engagement reicht weit

Frickes gesellschaftliches Engagement reicht weit. 2002 gründete er die „Tente-Stiftung Dr. Dietrich Fricke“, von der vor allem Wermelskirchener Projekte profitieren. Dazu gehört der Schüleraustausch des Gymnasiums mit den USA. Aktuell ist zudem geplant, die Schwanenschule mit rund 56 000 Euro, die Dhünntalschule, die katholische Schule St. Michael und das Gymnasium mit jeweils rund 30 000 Euro zu bedenken.

Dr. Dietrich Fricke scheute es als Firmenchef nie, Risiken einzugehen. Er investierte, zum Beispiel in Tochtergesellschaften in Südafrika (1971) und Amerika (1979). Als Chef motivierte er seine Ingenieure stetig zum Kauf neuer, moderner Maschinen. Und der Erfolg des florierenden Unternehmens gibt ihm heute noch recht. Zu den richtungsweisenden Entscheidungen gehört, dass Fricke das Patent der Zentralfeststellung erwarb und Tente mit der Entwicklung der Richtungsfeststellung ein eigenes Patent vorlegen konnte. Das Pflegepersonal mussten nun nicht mehr alle vier Rollen an den Klinikbetten feststellen, sondern konnten mit einem Hebel das Bett sicherstellen – eine enorme Arbeitserleichterung für das Pflegepersonal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Als Dr. Dietrich Fricke im Jahr 1956 als Assistent des Geschäftsführers Raymond Schulte zur Tente-Rollen GmbH kam, beschäftigte das Unternehmen etwa 130 Mitarbeiter. Zwei Jahre später wurde er Geschäftsführer – und die Firma wurde mit und mit zum Marktführer im medizinischen Bereich.

Geboren und aufgewachsen ist Fricke in Goslar. Sein Vater, ein Wirtschaftsprüfer, hätte ihn gern in diesem Beruf gesehen. Und als solcher kam er auch zuerst nach Wermelskirchen. „Das lief über eine Annonce in der Zeitung“, erzählt er. Raymond Schulte wollte ihn dann jedoch rasch zum Geschäftsführer machen. Und Fricke blieb. Wichtig war ihm immer das Bekenntnis zum Standort Wermelskirchen. Das hat er auch an seinen Sohn Peter weitergegeben. Fricke: „Der Bau des Schulungszentrums in Herrlinghausen ist natürlich auch ein Zeichen dafür.“