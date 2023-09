Technischer Beigeordneter geht

Kurz und knapp teilt die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit, dass der Technische Beigeordnete Christian Pohl wohl Wermelskirchen wieder verlässt.

Wermelskirchen. Er würde sich am Dienstag, 12. September, zur Wahl zum Stadtbaurat bei der Stadt Norden in Ostfriesland stellen. Pohl hatte erst im Februar seinen Dienst bei der Stadt angetreten und war somit Nachfolger von Thomas Marner geworden, der zuvor nach Kerpen gewechselt war.

„Die Stadt Wermelskirchen bittet aktuell darum, bis zur Wahl von weiteren Anfragen abzusehen“, heißt es in dem Schreiben. Laut Mitteilung der Verwaltung habe die Entscheidung Pohls, Wermelskirchen zu verlassen, „familiäre Gründe“. Bei seinem Dienstantritt Mitte Februar hatte Christian Pohl gesagt, dass er bereits auf Wohnungssuche in Wermelskirchen sei und mit seiner Familie so bald als möglich aus Altenahr ins Bergische ziehen wolle. -acs-