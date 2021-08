Tausendschön nimmt Christfest aufs Korn

Kabarett

+ © Uwe Würzburger Nessi Tausendschön und ihr Special zur Weihnachtszeit. Bissig, aber doch liebenswert begeisterte sie die Zuschauer. © Uwe Würzburger

Kabarettistin zog das Publikum in ihren Bann.

Von Stephan Singer

Ansonsten habe sie es ja nicht so mit der Heiligkeit, stellte Nessi Tausendschön in der Kattwinkelschen Fabrik fest. Die Kabarettistin und ihr Begleiter am Flügel, Marcus Schinkel, setzten sich in ihrem aktuellen Programm „Weihnachtsfrustschutz“ mit dem Christfest auseinander.

Dabei sparte sich die Künstlerin die Moral ihres „Frustschutzes“ für das „Fest der Liebe“ nicht etwa bis zum Ende ihres zweistündigen Auftritts auf, sondern verkündete bereits in der ersten Hälfte: „Einfach mal loslassen, dann könnte es ein besinnliches und schönes Fest werden.“

Schwankend zwischen Blödelei und bitteren, gleichzeitig appellierenden Ansagen in Richtung Publikum, musikalischen Höhenflügen, die nicht zuletzt Marcus Schinkel grandios maßgeblich prägte, im Wechsel zwischen Lesung, Konzert, Kabarett, Slapstick und Stand-Up-Comedy brachte Nessi Tausendschön den skurrilen Reigen des Irrwitzes ihrer tragisch-komischen Bühnenrollen sowie Kunstfiguren auf die Bühne der Katt vor gut 120 Besuchern.

Stürmischen Applaus und Gelächter aus voller Brust erntete die Kabarettistin gleich zu Beginn der zweiten Programmhälfte, als sie im Engelkleid, mit Flügeln auf dem Rücken und Weinflasche in der Hand als „betrunkener Schutzengel von Frau Tausendschön“ an das Mikrofon trat: „Ich bin ein Schutzengel mit kleinen Fehlern – einem Alkoholproblem. Ich bin ein Rauschgoldengel.“ In dieser Rolle wusste die Protagonistin natürlich auch zahlreiche Interna anderer Schutzengel, beispielsweise von dem der Bundesverteidigungsministerin, zu berichten: „Der Schutzengel von Ursula von der Leyen hat jetzt eine Drohne.“

Zuschauer dürfen sich Lieder wünschen

Tausendschön und Schinkel konnten die Besucher davon überzeugen, den Refrain von „Jingle Bells“ mitzusingen: „Das hat sich noch nie so schön angehört.“ Als Belohnung durften sich die Zuschauer das bekannte Weihnachtslied in spontan improvisierten Versionen wünschen. Als „Kapazität auf dem Gebiet der Weihnachtslied-Verhunzung, als Konifere in Sachen Weihnachtslied-Zersägen“ bezeichnete sich Tausendschön selbst und wurde diesem Anspruch gerecht. Die sprichwörtliche Stecknadel konnte man im Saal beim „Geflüchtetenlied“ fallen hören: „Morgen Kinder wird’s was geben, nur wer hat, kriegt auch geschenkt. Morgen kommt der Weihnachtsmann, allerdings nur nebenan.“