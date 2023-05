Tausende Besucher und 70 Kilo Paella

Zufriedene Gastgeber und gut besuchte Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag.

Von Lena Spataro und Doro Siewert

Das Fest und der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr lockten gestern viele Wermelskirchener in die Innenstadt. Bei bestem Wetter und bester Laune schlenderten Tausende Besucherinnen und Besucher von der Kölner- bis zur Telegrafenstraße und erfreuten sich nicht nur an den Geschäften, sondern auch an mehr als 15 Verkaufsständen. Dafür wurde die Innenstadt vorübergehend zu einer Fußgängerzone und bot somit genügend Platz für Käufer und Verkäufer.

+ Unten pfui, oben hui: Der Verschönerungsverein zeigte seine Arbeit ganz plakativ und möbelte eine Bank auf. © Doro Siewert

Platz, den brauchte es unter anderem auch am Stand von Angel Asbaseo und seiner Familie. Sie bereiteten beispielsweise hausgemachte valencianische Paella zu. 70 Kilogramm des spanischen Reisgerichtes fasste die Pfanne mit einem Durchmesser von 1,2 Meter. „Davon können mindestens 120 Personen satt werden“, sagte Asbaseo. Der gelernte Koch wollte damit „die spanische Kultur in Wermelskirchen vertreten.“

Seit 2015 ist der 62-Jährige mit spanischen Wurzeln beim Fest dabei: „Wir machen das nur ein Mal im Jahr, aber die Leute kommen immer wieder zu uns.“ Das war nicht zu übersehen. So waren die Steh-tische vor und um den Stand dauerhaft belegt.

Einer der treuen Kunden war Michael Benscheidt. Der Wermelskirchener freut sich immer wieder auf das Angebot von Asbaseo und seiner Familie. „Wo kriegt man sonst so eine ordentliche Paella auf die Hand?“, fragte er. „Solche Veranstaltungen könnten ruhig noch öfter stattfinden.“ Jetzt hätten die Wermelskirchener endlich wieder die Chance, rauszugehen und die Gesellschaft von Nachbarn oder Freunden zu genießen. Und nebenbei könne der Einzelhandel unterstützt werden.

„Die Menschen sind viel weniger gestresst. Alles ist wesentlich entspannter.“

Die meisten Geschäfte und Buden öffneten ab 13 Uhr und schlossen gut fünf Stunden später. „Viele Anbieter machen jedes Jahr mit. Am Ende ist das jedoch eine freiwillige Aktion“, berichtete Schatzmeister Jörg Hausmann von Wir in Wermelskirchen (WiW). Auch in diesem Jahr richtete der Verein das Fest aus. „Das ist mittlerweile eine etablierte Veranstaltung.“

+ Händler und Organisatoren waren zufrieden mit dem Besucheransturm auf Kölner- und Telegrafenstraße. © Doro Siewert

Den Läden ginge es dabei allerdings nicht darum, am verkaufsoffenen Sonntag das große Geschäft zu machen. Ein enormer Umsatz würde in der Regel nämlich ohnehin ausbleiben. Das berichtet etwa Barbara Busch von der Buchhandlung Marabu: „Wir zeigen in erster Linie Präsenz und machen den Menschen damit eine Freude.“ Sie und ihre Kollegin meldeten sich freiwillig für den Dienst am Sonntag. „Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Die Menschen sind viel weniger gestresst. Alles ist wesentlich entspannter“, verriet Busch. Außerdem würden an solchen Tagen die meisten Gutscheine eingelöst werden. Insbesondere Kinder und Jugendliche seien demnach bereits fündig geworden.

Bei den nächsten verkaufsoffenen Sonntagen am 27. August, 29. Oktober und 10. Dezember werde die Buchhandlung Marabu neben vielen weiteren Geschäften der Innenstadt ebenfalls mitmachen und ihre Türen offen halten.

Zurück zum Fest: Während etliche Besucher die Geschäfte und Stände besuchten, wurde auf der Telegrafenstraße gewerkelt: Dankmar Stolz und Gerd Simon, Vorsitzender und Geschäftsführer des Verkehrs- und Verschönerungsverein Wermelskirchen (VVV), restaurierten eine alte Bank. „Wenn wir sowieso schon hier sind, können wir uns auch nützlich machen“, sagte Stolz. „Wir nehmen die beschmierten Dielen ab und schrauben neue Holzdielen dran. Die sind schöner und umweltfreundlicher.“ Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Genauso wie die Bilanz für das Fest: Die WiW-Mitglieder zeigten sich sehr zufrieden.

+ Ob Kleidung, Bücher oder mehr: Der verkaufsoffene Sonntag wurde von den Wermelskirchenern gut angenommen. © Doro Siewert

Der Verschönerungsverein

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wermelskirchen (VVV) setzt sich seit 1882 für eine saubere und schöne Stadt ein. Neben den Restaurationsarbeiten pflegen und säubern die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Bänke, Schutzhütten und mehr „Das wirkt sich positiv auf den Tourismus aus, kommt aber auch den Wermelskirchenern zugute“, sagt Vorsitzender Dankmar Stolz.

Weitere Informationen gibt es unter: www.vvv-wermelskirchen.de