Tapfere halten mit Regenschirm durch

Der Feierabendmarkt fiel am Donnerstagabend ins Wasser.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Alles war vorbereitet: Die Musik spielte, die portugiesischen Spezialitäten in dem kleinen Foodtruck dufteten, das Wild wartete auf Abnehmer, Kosmetik und Elektrik, Gemüse und süße Köstlichkeiten lagen bereit und in den Gläsern des Marketingvereins glitzerte der Aperol. Und dann kam der Regen und machte auch diesem Feierabendmarkt auf der Telegrafenstraße einen Strich durch die Rechnung – nachdem die letzte Auflage wegen Unwetters abgesagt werden musste.

Was der ein oder andere Wermelskirchener wohl als Auftakt des großen Festwochenendes im Kalender stehen hatte, lockte am Ende nur wenige zum Schlemmen und Flanieren. „Schade“, sagte Heike Bayer vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ unter dem regenfesten Dach des Standes. Und dann ergänzte sie noch schnell: „Hoffentlich, hoffentlich bleibt es beim Festzug am Samstag trocken“. Das zweite große Jubiläumswochenende des Jahres samt Herbstkirmes lag am Donnerstagabend schon in der Luft – trotz des Regens und vor allem bei den Stammgästen, die sich vom Wetter nicht beeindrucken ließen.

„Wir sind hier im Bergischen doch noch ganz anderes gewöhnt“, stellte Eddi Sandkühler fest, der mit Ehefrau Ingrid ein trockenes Plätzchen unter einem Strohschirm ergattert hatte. Die beiden hatten sich jeweils ein Glas Wein bestellt und portugiesisches Essen stand auf dem Tisch. „Wir glühen ein bisschen vor“, erzählte Ingrid Sandkühler und lachte. Beim großen Festwochenende werden sie auf jeden Fall auch auf den Beinen sein. „Bis Dienstag herrscht Ausnahmezustand“, erklärten die beiden lachend. Und dann prosteten sie sich kurz zu – Regen hin und oder her. „Hauptsache es regnet nicht in den Wein“, befand Eddi Sandkühler noch.

Mit dem kleinen roten Foodtruck aus dem Rhein-Sieg-Kreis

Auch Familie Boidanidis ließ sich die Stimmung beim Feierabendmarkt nicht verderben. Sie waren mit ihrem kleinen, roten Foodtruck gekommen. Die fröhliche Kette mit Glühbirnen schien den Kampf gegen die dunklen Regenwolken zu gewinnen: Sie haben ein gemütliches Plätzchen geschaffen – mitten auf dem verregneten Feierabendmarkt. „Wir haben extra alles so geschoben, dass wir heute dabei sein können“, erzählte Sandra Pinheiro-Boidanidis. Die Familie kam mit ihren portugiesischen Spezialitäten aus dem Rhein-Sieg-Kreis zum Feierabendmarkt – bereits zum dritten Mal. „Die Menschen sind hier wirklich freundlich und auch die Kollegen sind nett“, befand Sandra Pinheiro-Boidanidis. Deswegen mache sie sich mit Tochter Athina und Ehemann Kostas gerne auf den Weg ins Bergische.

Unterdessen hatte eine Besucherin, die den späten Nachmittag offensichtlich für einen Einkauf nutzte, den Gemüsewagen gegenüber entdeckt – und griff zu. So kam sie dem Wochenmarkt am Tag darauf zuvor und versorgte sich schon mit frischem Gemüse für das Wochenende. Ein einsamer Tänzer bewegte sich gut gelaunt neben dem DJ-Zelt im Regen. Und an den Tischen unter Schirmen und Dächern fanden sich immer mal wieder ein paar Stammgäste des Feierabendmarkts zusammen, um gemeinsam den Auftakt für das große Festwochenende zu begehen. Viele hatten dabei die Wetter-App im Blick. Die sagte zumindest für den großen Festsamstag trockenes Wetter und Sonne voraus. Und da ließ sich das Weinchen unter dem Strohschirm im Nieselregen noch etwas fröhlicher genießen.