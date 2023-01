Tannenbäume werden bald abgeholt

Das teilt die Stadtverwaltung aktuell mit. In diesem Jahr fällt die Abholung somit auf die Woche vom 16. bis 20. Januar, so die Information der Abfallberatung der Stadt Wermelskirchen. Das bedeutet konkret: Die Tannenbäume in den Bezirken 1 und 6 werden am Montag, 16. Januar, abgeholt, in den Bezirken 2 und 7 am Dienstag, 17. Januar, die Bezirke 3 und 8 stehen am Mittwoch, 18. Januar, auf dem Plan, die Bezirke 4 und 9 am Donnerstag, 19. Januar, und Tannenbäume in den Bezirken 5 und 10 sollten am Freitag, 20. Januar, für die Abholung der Müllabfuhr bereit sein. -acs-