Tag für die Öffentlichkeit bei den „Fühlfragen“

Zum ersten Mal wurde die Mitmach-Ausstellung „Fühlfragen“ 2008 im Kreishaus in Bergisch Gladbach gezeigt.

Seitdem wandert die Ausstellung alle zwei Jahre durch die acht kreisangehörigen Kommunen und macht derzeit Station in Wermelskirchen. „Fühlfragen“ ist ein Mitmach-Parcours mit zehn Spielstationen zum Ausprobieren, Entdecken und Lernen durch sinnliches Erleben. Schulklassen von Wermelskirchener Grundschulen haben den Parcours im Rahmen des Unterrichts bereits besucht. Im Rahmen der Ausstellung werden jedoch auch „Tage für die Öffentlichkeit“ angeboten.

Dazu laden die Präventions- und Anlaufstelle des Kinderschutzbundes Rheinisch-Bergischer Kreis, der Fachdienst Prävention des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Lennep und das Amt für Jugend, Bildung und Sport der Stadt Wermelskirchen alle Interessierten am „Tag der Öffentlichkeit“ am Donnerstag, 23. März, von 16 bis 18 Uhr in den Seminarraum der Stadtbücherei, Kattwinkelstraße 3, in Wermelskirchen ein. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung „Fühlfragen“ ist geeignet für Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Denn die Erfahrung habe gezeigt, dass dieser sogenannte Dreiklang wichtig ist, um die Kinder bestmöglich und ganzheitlich zu stärken, ist das Jugendamt der Stadtverwaltung überzeugt. - sng-