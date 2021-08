Tafel-Vorstand übt sich in Geduld

Hilfsbereitschaft

Heute werden die Tafel-Kunden die reichhaltig gepackten Geschenke im Gemeindehaus entgegennehmen.

Brigitte Krips ist guter Dinge, dass sich eine Lösung für den neuen Standort findet. Gespräche stehen an.

Von Anja Carolina Siebel

Sigrid Schlieper (l.) übergibt ihr Päckchen an Helga Heck, Brigitte Krips, Christel Kressin, Gudrun Löffler, Helga Sowa und Karin Kuschmann.

Brigitte Krips hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Im evangelischen Gemeindezentrum am Markt nimmt die rührige Ehrenamtlerin seit Mittwoch gepackte Päckchen entgegen. Von Privatpersonen, aber auch von ganzen Schulklassen. „Dieses Jahr haben sich mit Compuserv und Interoll sogar zwei Firmen beteiligt“, freut sich die Vorsitzende der Wermelskirchener Tafel über die Welle der Unterstützung.

An diesem Donnerstagvormittag öffnet sich immer wieder die Tür zum Gemeindezentrum. Eine Mutter hat allerhand Spielzeug zusammengepackt – und einen Gutschein für Fleischwaren bei der Metzgerei Daum und Eickhorn.

Und dann, am Freitag, sollen die Pakete an Mann, Frau und Kind gebracht werden: Die Kunden der Tafel, die zum Großteil einen Gutschein bekommen haben, dürfen sich für die Festtage etwas aussuchen. Besondere Lebensmittel, auch mal Süßigkeiten oder ein Fläschchen Wein, Spielzeug für die Kinder, Geschenkartikel, damit Heiligabend etwas unter dem Weihnachtsbaum liegt, und Dekoartikel zum Schmücken der Wohnung.

Zum elften Mal findet die Aktion statt

Zum elften Mal findet die Aktion der Tafel statt. Insgesamt 40 Helfer des Vereins packen mit an, um den Bedürftigen ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. „So gut es eben geht“, sagt Brigitte Krips. Sie weiß: „Da fließen schon hin und wieder Tränen bei den Kunden, wenn sie die liebevoll gepackten Päckchen sehen.“

Vergessen sind für einen Moment dann die Sorgen, die jeder Einzelne, der seine Päckchen an diesem Tag abholen wird, dann mit sich herumschleppt. Armut, Arbeitslosigkeit, zum Teil Schulden. Aber auch der Verein Tafel e.V. hat Sorgen. Die Standortfrage ist immer noch nicht geklärt. Wie berichtet, sind die Container, in denen die Essens- und Kleiderausgabe derzeit noch stattfindet, marode. „Immer wieder finden wir Stellen, die nicht dicht sind: Löcher im Boden“, sagt Brigitte Krips.

Die Entscheidung über den Dauerparkplatz an der Feuerwache ist nun eng mit dem Tafel-Standort verknüpft. In der jüngsten Ratssitzung diskutierten die Ortspolitiker mit der Verwaltung darüber, inwieweit dort, Vorm Eickerberg, Parkplätze für den bald wegfallenden Loches-Platz entstehen könnten.

TAFEL UND PARKPLÄTZE PLANUNG Das Tiefbauamt hat zwei Varianten erarbeitet – einmal mit Erhalt des Tafel-Domizils (Variante 2), einmal mit Abriss (Variante 3). Bei der Variante 2 sollen Teile der Dresslerschen Fabrik abgerissen werden, erhalten bleiben die AJZ-Räume und eine Erweiterungsfläche. In der Tafel solle eine Unterstellmöglichkeit für Möbel geschaffen werden. Der Erweiterungsbau für die Feuerwache wird nicht mehr direkt ans Gebäude angebunden, bleibt aber in der Planung direkt hinter den Parkplätzen der Feuerwehr. Die Kosten: unterm Strich 291 000 Euro für 2100 Quadratmeter neue Parkplatzfläche (63.000 Euro) und dem Abriss der Halle.

Zwei Standorte habe man der Tafel angeboten, sagte Bürgermeister Rainer Bleek noch einmal in der Sitzung. Der erste Vorschlag, die Räume des Ausländerzentrums an der Thomas-Mann-Straße, seien ungeeignet, weil sie zu klein, nur über Stufen zu erreichen und damit nicht barrierefrei seien, sagt Vorstandsmitglied Brigitte Krips. Eine weitere Option gäbe es am Busbahnhof. „Wir haben aber noch einen weiteren möglichen Standort“, sagt Krips. Dazu stünde in der kommenden Woche noch ein Besichtigungstermin an.

Denn: Die neuen Räume müssten bestimmte Standards erfüllen. „Wir bräuchten zum Beispiel eine Überdachung im Außengelände“, unterstreicht Krips. „Besonders die älteren Kunden kommen gern vor der Öffnung um 13.30 Uhr, zum Klönen. Wenn es regnet, brauchen sie natürlich ein Dach.“

Bei der Verwaltung will man noch nicht mit der Sprache heraus, wo denn die Bleibe für die Tafel einmal sein könnte: „Wir möchten nicht, dass ein potenzieller Vermieter aus der Zeitung erfährt, dass sein Objekt in Frage kommt“, begründet das der Technische Beigeordnete Thomas Marner auf Nachfrage.

Brigitte Krips bleibt optimistisch. Sie ist guter Dinge, dass die Standortsuche ein positives Ende nimmt. „Wir hoffen drauf.“