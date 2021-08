Ein T-Shirt für Wermelskirchen-Fans

Kulturinitiative

+ © Dierks Neu: das Wermelskirchen-T-Shirt. © Dierks

Frank Noc aus Dabringhausen hat ein T-Shirt gestaltet, das die Liebe zur Heimatstadt zum Ausdruck bringt. Erlös ist für Kulturinitiative.

Von Stephan Singer

Besonders aus Großstädten wie Berlin oder Köln sind sie bekannt und in Wermelskirchen gab es auch schon den einen oder anderen Anlauf für T-Shirts, die die Liebe zur Heimatstadt plakativ auf der Brust des Trägers nach außen dokumentieren sollten. Hand in Hand mit der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult in Wk) um Initiator Michael Dierks hat Frank Noc aus Dabringhausen jetzt ein eigenes Design für „I love Wermelskirchen“ auf einem T-Shirt veröffentlicht.

Vorerst ist das Oberbekleidungsstück ausschließlich im „Haus Eifgen“ bei Veranstaltungen der Kulturinitiative oder im Internet (www.kultin-wk.de) zum Preis von 19 Euro erhältlich.

Und: Einen „Ableger“ des Designs mit reinem Bezug auf Dabringhausen kann im Kaufhaus Hübing im Dorf erworben werden.

Die Idee zum T-Shirt hatte das Ehepaar schon länger

„Ich habe mit meiner Frau Andrea einen kleinen Textildruckbetrieb. Unsere Kunden stammen hauptsächlich aus dem Bereich Gastronomie und Einzelhandel, wo kleinere Auflagen gewünscht sind“, sagt Frank Noc, der sich selbst als Kaufmann bezeichnet und seine T-Shirt-Idee eher bescheiden als „Randerscheinung“ verstanden wissen will: „Damit möchte ich als Freund der Kulturinitiative den Verein unterstützen. Ich gebe die Shirts gegen die Materialkosten ab und die Initiative verkauft sie – der Gewinn soll in die Vereinskasse fließen.“

Gemeinsam mit seiner Frau hatte Noc das Eröffnungswochenende der Initiative im Haus Eifgen besucht. Dabei wurde das Engagement für eine gar nicht ganz neue Idee geweckt.

„Der Gedanke, ein nettes T-Shirt mit Bezug zu Wermelskirchen zu machen, schlummerte schon länger bei uns. Unser Besuch bei ,Kult in Wk’ brachte dann den Funken zum Lodern. Allein das Wermelskirchen-Lied von Michael Dierks und der Initiative bringt doch Leidenschaft“, erzählt Noc und fügt an: „Ich habe dann meine kreative Ader ausgelebt. Eigentlich ist bei uns meine Frau der kreativere Teil, umso stolzer bin ich darauf, dass das Ergebnis von mir stammt.“

Er habe die Optik mit ziemlichem Aufwand bearbeitet. „Mir gefällt es“, erzählt Noc. Das schwarze „Wermelskirchen-T-Shirt“ zeigt einen Wikipedia-Text, der Wermelskirchen beschreibt. Dazu sind Bilder des Stadtwappens, des Loches-Platzes, der Bürgerhäuser, der evangelischen Stadtkirche und der Dhünn-Talsperre zu sehen. Letzteres Motiv eint das „Wermelskirchen-Shirt“ mit dem „Dabringhausen-Shirt“, weil es sich darauf ebenfalls findet. „Die Dhünn-Talsperre ist nun mal prägend für die gesamte Region“, meint Frank Noc.

Obligatorisch gesellt sich auf dem T-Shirt auch der Spruch „I love Wermelskirchen“ beziehungsweise „Dabringhausen“, wobei das Wort „love“ durch ein Herz-Symbol ersetzt wird.

Größere Mengen hat der 46-Jährige nicht im Vorfeld produziert: „Natürlich kann ich bei entsprechenden Anfragen schnell reagieren und fertigen. Aber für mich steht nicht der kommerzielle Gedanke im Vordergrund, ich will damit nicht populär werden“, stellt er klar. Schließlich müsse sich der Arbeitsaufwand in Grenzen halten, denn seine eigentliche Arbeit beanspruche ihn genug.

„Deshalb wollen wir das T-Shirt-Projekt auch gar nicht breiter aufstellen. Und was mir gefällt, muss ja nicht jedem gefallen. Schauen wir einfach mal, was daraus wird“, sagt Noc.

Weitere Informationen: www.kultin-wk.de