SV 09 fiebert Eifgen-Eröffnung entgegen

Stadion

+ © Anja Carolina Siebel Das Stadion im Eifgen ist so gut wie fertig. Die Veranstalter des SV 09 und die Wermelskirchener Stadtverwaltung freuen sich, dass es am Ende noch pünktlich geklappt hat mit der Fertigstellung der Arbeiten. © Anja Carolina Siebel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Nadja Lehmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Nadja Lehmann schließen

Anja Carolina Siebel schließen

Das Stadion ist fast fertig. Nun freuen sich alle auf den Besuch der Borussen aus Mönchengladbach.

Von Anja Carolina Siebel und Nadja Lehmann

Es gibt noch einige Kleinigkeiten, die zu erledigen sind. Aber die gute Nachricht vorweg: Der Termin am Samstag, 21. September, steht. Die Eröffnung des Eifgen-Stadions ist fest eingeplant; die Arbeiter und die Vereinsmitglieder sind mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt.

„Für uns ist es das Größte“, sagt Kirsten Buchner vom SV 09/35, der als Verein mit Fußballabteilung der wohl größte Nutznießer des neuen Kunstrasens sein wird. Das Programm ist viel versprechend:

Ab 11 Uhr geht’s schon los mit einer Kinderattraktion der BEW, eine riesige Hüpfburg. Eine Geschwindigkeitsschussanlage wird sicher nicht nur kleine Kicker erfreuen. Und: Die Jugendmannschaften werden auf dem Rasen ihr Fußball-Talent unter Beweis stellen.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

Ab 13 Uhr wird dann Henning Weber, der Vorsitzende des Kunstrasenausschusses, zu den Gästen sprechen, und auch Bürgermeister Bleek wird die Besucher begrüßen. Es gibt ein großes Gewinnspiel; in den Pausen wird die Tanzschule Momo mit Darbietungen erfreuen. Ab 15 Uhr geht es mit dem Spiel der Weisweiler-Traditionself los.

„Ich werde sehr aufgeregt sein“, ist sich Anita Busch-Illner jetzt schon sicher, wenn sie an den kommenden Samstag denkt. Denn der früheren Gladbacherin ist der Besuch der Weisweiler-Elf überhaupt zu verdanken: Sie hatte ihre Kontakte in die alte Heimat spielen lassen.

„Ich möchte gern zeigen, wie schön das Bergische Land ist“, sagt sie über ihre Wahlheimat, in die sie nach dem Tod ihres Mannes die Liebe verschlug: Ihr zweiter Mann ist Wermelskirchener. Bevor es am Samstag auf den Kunstrasen geht und sich alles um den Ball dreht, wird Anita Busch-Illner bei einer Bergischen Kaffeetafel die Ehrengäste begrüßen.

Aus Mönchengladbach hat sich Bürgermeister Michael Schroeren angesagt, und auch Peter Wacker wird dabei sein, der für die Tombola eine Mercedes B-Klasse als Hauptgewinn zur Verfügung gestellt hat. „Die Gladbacher kennen eine Bergische Kaffeetafel bisher gar nicht“, verrät Busch-Illner.

Ein weiterer Pluspunkt, mit dem sie ihre auswärtigen Gäste erfreuen will. „Ich möchte einfach, dass es ein schöner Tag wird“, sagt die 78-Jährige. Dazu hat sie sich auch noch tatkräftige Hilfe aus Wermelskirchen ins Boot geholt: Eine Gruppe befreundeter Seniorinnen wird mit einem leckeren Kuchenbuffet aufwarten. Der Erlös fließt in die Finanzierung des Kunstrasens, für dessen Erhalt der Verein wie berichtet nicht unerheblich in die Tasche greifen muss.

„Wir sind froh, das es jetzt endlich soweit ist“, sagt Kirsten Buchner – und die Erleichterung ist ihr anzumerken. Besonders erfreut war sie, dass so viele Vereinsmitglieder in der Schlussphase des Bauprojekts mit angepackt haben: Steine gepflastert, Zäune hergerichtet und die Kabinen auf Vordermann gebracht. Buchner: „Klar waren es einige, die öfter da waren, aber am Ende haben wir alle für unseren Verein eingestanden.“

Für den Verein war der Rasen die letzte Hoffnung

SHUTTLE-BUSSE PARKEN Der SV 09/35 weist darauf hin, dass am Samstag im Eifgen keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Stattdessen fährt regelmäßig ein Shuttle-Bus vom Parkplatz des Obi-Marktes am Biberweg zum Veranstaltungsgelände.

Das war insofern nötig, als dass der Kunstrasenplatz so etwas wie eine letzte Hoffnung für den SV 09/35 war. „Wir mussten ernsthaft eine Schließung in Erwägung ziehen, bevor klar war, dass wir den Kunstrasen bekommen“, schildert Kirsten Buchner den Ernst der Lage. „Vor allem die Jugendlichen wären ansonsten sehr sicher zu anderen Vereinen abgewandert. Das hätten wir uns keinesfalls leisten können. Das ist aber jetzt vom Tisch.