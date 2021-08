Stumpfer Volksfest wird kleiner

Künftig soll es auch nur zwei Tage dauern. Zum letzten Mal fand der Keglerball auf dem Knappen statt.

Von Domenica Holtkamp

Rund 150 Feierlustige versammelten sich am Samstag auf dem Stumpfer Knappen zum Auftakt des 85. Stumpfer Volksfestes. Leckeres Essen, Gute-Laune-Musik und jede Menge Spaß für die ganze Familie standen auf dem Programm des beliebten Dorffestes, das die Stumpfer seit Jahren mit Begeisterung feiern.

Die Veranstaltung fand in Kombination mit dem 50. Keglerball und der Siegerehrung der besten Kegler der Stadtmeisterschaften statt.

Wermelskirchens Stadtoberhaupt Rainer Bleek gratulierte den Keglern zum runden Geburtstag und lobte den Einsatz der Vereinsmitglieder. Als Ehrengast mit dabei war auch Wigand Berghaus, Gründungsmitglied der Stadtmeisterschaften, der eine dreistündige Anreise mit Bus und Bahn aus Hilden auf sich genommen hatte. „Wahnsinn wie schnell 50 Jahre vorbeigegangen sind. Einen so wichtigen Termin konnte ich mir nicht entgehen lassen“ begründete der gebürtige Wermelskirchener seinen Besuch beim Keglerball auf dem Stumpfer Knappen. „Dieses Jahr ist gut gelaufen. 150 Kegler haben von Oktober bis Januar an den Stadtmeisterschaften teilgenommen“ berichtete Beate Schwarz, Organisatorin des Keglerballs und Mitglied des Vereins Muxköppe.

Und sie erklärte die Intention der Veranstalter: „Beim Keglerball geht es weniger um die Pokale, sondern vielmehr um ein geselliges Zusammen- sein.“

„Beim Keglerball geht es vor allem ums gemütliche Zusammensein.“

Beate Schwarz, Keglerin bei den „Muxköppen“

Alle Besucher genossen die ausgelassene Stimmung, ließen sich von der Band „Us d´r Lameng“ zum Tanzen animieren oder hielten ein Schwätzchen mit alten Freunden, während die Kinder sich auf der Hüpfburg austoben durften.

An der beliebten Cocktailbar „Hühnerstall“ war für erfrischende oder auch hochprozentige Getränke gesorgt. „Es ist toll hier. Man kommt zusammen und es macht immer sehr viel Spaß“, erzählte die gebürtige Spanierin Vicki Ippendorf, die das Volksfest schon seit 50 Jahren zusammen mit ihren Freundinnen besucht.

Doch neben der Freude für das gut gelungene Fest machte sich zwischen den Gästen ein bisschen Wehmut breit. Wie der Hahneköpp-Verein mitteilte, fand das Stumpfer Volksfest sowie der Keglerball dieses Jahr zum letzten Mal auf dem Stumpfer Knappen statt.

„Aus organisatorischen Gründen ist es nicht mehr möglich, das Fest hier abzuhalten. Wir müssen die Veranstaltung in eine kleinere Location verlegen“, erklärt der Vorsitzende Willi Birkmann.

VOLKSFEST

TRADITION Seit 1932 regieren die Könige des Hahneköppvereins „Kikiriki“ in Stumpf. Die Veranstaltungen waren immer echte Volksfeste. Sie erfreuen sich bis heute größter Beliebtheit. Aus einer Augenblickslaune heraus wurde der Verein 1932 geboren. Am „Stumpfer Knappen“ trafen sich früher Männer aus der Umgebung. Man besprach lokale Ereignisse und trank dabei den beliebten „Klaren“. Am Stumpfer Knappen trafen sich 1932 Artur Löhmer, Erich und Paul Haussels, Josef Richter, Josef Fleischer, Eugen Fleck, sowie Ewald und Hugo Löhmer zum ersten Hahneköppen.