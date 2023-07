Stromschlag: Stadtmitarbeiter durch digitale Tafel verletzt

Kurz vor Schulbeginn sollten alle digitalen Geräte an Schulen werden überprüft werden. Darunter auch die digitalen Tafeln. Ein Mitarbeiter der Stadt erhielt dann einen Stromschlag.

Wermelskirchen. Ein Mitarbeiter des Gebäudemanagements der Stadt Wermelskirchen ist bei einem Stromschlag in der Waldschule verletzt worden. Als der Mann eine digitale Tafel überprüfen wollte, zog er sich die Verletzung zu. Er wurde zur weiteren Überwachung ins Krankenhaus gebracht.

Regelmäßig werden die digitalen Tafeln in den Klassenräumen der Schulen überprüft. Jetzt wurde bei der Untersuchung einer neuen, digitalen Tafel in einem Klassenraum in der Waldschule Unregelmäßigkeiten durch die beauftragte Firma festgestellt. Bei einer intensiveren Prüfung des Gebäudemanagers kam es dann zu dem Stromschlag.

Der betroffene Klassenraum ist vorerst gesperrt worden, um umfangreich prüfen zu können, wie es zu dem Unfall kommen konnte, heißt es von der Stadt. Das Gebäudemanagement und die Fachfirma hätten umgehend damit begonnen, alle weiteren digitalen Tafeln und auch Steckdosen zu überprüfen. Dort konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Ob der Klassenraum nutzbar ist, stellt sich noch heraus

„Wir führen dennoch eine erneute Prüfung in der Waldschule und parallel auch bei baugleichen Tafeln in allen anderen Schulen durch“, kündigt Christian Pohl, Technischer Beigeordneter, an. Aktuell ist deshalb nicht sicher, ob der Klassenraum in der Waldschule bis zum Schulbeginn am 7. August wieder nutzbar ist. Das Schulverwaltungsamt kümmert sich jetzt bereits vorsorglich um eine Alternative.

„Unser Kollege wird engmaschig betreut und wird hoffentlich in Kürze das Krankenhaus wieder verlassen können. Wir wünschen ihm gute Besserung“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück.

