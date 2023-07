Stromausfall legt Freibad fast lahm

Dank des Einsatzes mehrerer Helfer konnte der Betrieb am Wochenende weitergehen.

In Dabringhausen treffen die ehrenamtlichen Helfer immer wieder auf Hürden.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Improvisieren, das haben die Betreiber des Dabringhauser Freibads inzwischen gelernt. Betreiben sie das Bad im beschaulichen Linnefetal doch komplett ehrenamtlich. Und es ist mit 51 Jahren auf dem Buckel auch nicht das jüngste und modernste Schwimmbad. Und improvisieren, das müssen die rührigen Helfer offenbar auch weiterhin.

„Das elfte Jahr in ehrenamtlicher Betreiberschaft scheint im Linnefetal unter keinem guten Stern zu stehen“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung vom Freibadverein. Und Dominik Roenneke vom Vorstand zieht nach der Halbzeit der Saison eine eher ernüchternde Bilanz: „Wir standen und stehen immer wieder vor großen Hürden.“

Das jüngste Negativ-Ereignis liegt gerade ein paar Tage zurück. Am vergangenen Wochenende rettete der Technische Leiter des Bades Ralf Magney zusammen mit Marc Dabringhaus und weiteren Helfern bei angesagtem Bestwetter den kompletten Badebetrieb. Roenneke: „Ein nächtlicher Stromausfall hatte die komplette Anlage auf null gesetzt. Samstagmorgen ging kurzzeitig nichts mehr.“

Der Stromausfall verbunden mit dem dadurch bedingten Wasserverlust hatte die Pumpentechnik vollkommen durcheinandergebracht. „Das war uns gar nicht bewusst, dass ein Stromausfall solche immensen Auswirkungen haben kann. So lernen auch wir immer wieder dazu“, nimmt es Dominik Roenneke noch mit einem gewissen Humor.

Am Sonntagmorgen hätten kurzfristig mehrere Helfer bereitgestanden, um die vom Technischen Hilfswerk (THW) Wermelskirchen geliehenen B-Schläuche auszurollen und die Wasserversorgung sicher zu stellen.

Roenneke: „Das Ganze erfolgte im laufenden Betrieb. Knapp 1800 Badegäste hätten am Wochenende fast vor verschlossenem Tor gestanden, weil die alte Anlage nach dem Stromausfall durch Ralf Magney neu in Betrieb genommen werden musste.“

Es gebe spezielle Systeme für Bäder, mit deren Hilfe analysiert werden könne, ob die wichtigen Pumpen gerade laufen oder nicht. „Das überlegen wir jetzt nachzurüsten“, sagt Dominik Roenneke.

An vielen Stellen merken die Betreiber die in die Jahre gekommene Technik, die in der Substanz aus dem Umbau aus dem Jahr 1972 stammt. Der nächtliche Stromausfall mit derartigen Folgen sei seit Bestehen des Betreibervereins erstmalig und völlig unerwartet aufgetreten.

Fehlende Helfer und große Turbulenzen bei der Saisonvorbereitung hätten den ehrenamtlich Engagierten schon vor dem Saisonstart zu den Schulsommerferien zu schaffen gemacht. „In diesem Jahr war der Saisonstart denkbar knapp. Am Ende war das Becken nur 24 Stunden vor dem ersten Schulbesuch randvoll“, berichtet Roenneke.

Ein Rohrbruch auf dem Gelände und Schwierigkeiten bei der Beckenbefüllung, die nur durch Unterstützung THW und der Feuerwehr Wermelskirchen in den Griff zu bekommen gewesen sei, hätten im Vorfeld für vollen Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte gesorgt. „Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, ohne den Einsatz von unserem technischen Leiter Ralf Magney hätten wir das Bad nicht pünktlich öffnen können“, betont Roenneke.

Ans Aufgeben würden die Ehrenamtler trotz aller Schwierigkeiten indes nicht denken. „Uns war ja von Anfang an klar, dass das nicht einfach würde. Mit so einem alten Bad und der damit verbundenen Technik.“

Wenn es drängt, sind alle Helfer da

Allerdings würde sich auch immer wieder zeigen, dass jene, die aktiv im Verein mithelfen, das auch zu jedem Zeitpunkt tun würden. „Die machen das mit vollem Einsatz“, sagt der Vorsitzende. „Das hat man ja auch beim Hochwasserereignis gesehen, das sich diese Woche zum zweiten Mal jährt. Da waren plötzlich alle da und haben dafür gesorgt, dass wir zwölf Tage später schon wieder öffnen konnten. Das war ein kleines Wunder.“

Nun hofften alle Beteiligten auf keine weiteren negativen Überraschungen und endlich unbeschwertes Sommerwetter für die restlichen Ferien. „Die Besucherzahlen vom letzten Wochenende waren ja schon ganz gut. Wenn es noch einige weitere sonnige Tage mit ähnlichen Zahlen gäbe, das fänden wir gut.“

Party

Ein großes Event steht im Freibad noch bevor: Genau wie bei der Premiere im Jahr 2022 steigt die Party „Sommer, Sonne, Karneval“ vom Festausschuss im Freibad Dabringhausen. Termin ist Samstag, 5. August. Als Top-Act ist Cat Ballou dabei. Außerdem steht die Kölner Band Lupo auf der Bühne.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Helfer sind unersetzlich

anja.siebel@rga.de

Sechs Wochen Freibad-Betrieb, das bedeutet für die Aktiven des Freibadvereins sechs Wochen Dauereinsatz. Und mitunter auch unvorhergesehene und sehr ärgerliche Ereignisse. So wie der Stromausfall, der am vorigen Wochenende fast dafür gesorgt hätte, dass Tausende Badegäste hätten wieder nach Hause gehen müssen. Wären da nicht – einmal mehr – die eifrigen Helfer gewesen, die das Ganze wieder ans Laufen gebracht haben. Dass diese Hilfe unersetzlich ist, hat man auch nach dem entsetzlichen Hochwasser im Sommer 2021 gesehen. Innerhalb weniger Tage war das völlig mit Schlamm der Linnefe überschwemmte Bad wieder hergerichtet – und der Betrieb konnte weitergehen.

Aber dennoch: Mehr Überraschungen können die Vereinsmitglieder nun wirklich nicht mehr gebrauchen. Es sei ihnen gegönnt, dass es den Rest der Saison ruhiges Badewetter gibt. Und dass es möglichst viele Gäste im Dabringhauser Freibad genießen.