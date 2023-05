Straußenfleisch ist nicht nur lecker, sondern auch gesund (Mit Rezept)

Seit 15 Jahren besteht die Farm von Klaus Stöcker in Emminghausen. Der Betrieb ist ein Publikumsmagnet.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Das zarte Fleisch der größten Vögel der Welt gilt zunehmend als kulinarischer Trendsetter – manche nennen es sogar „das Fleisch des 21. Jahrhunderts“. Stammt Straußenfleisch als Lebensmittel aus der Region, stimmt auch die CO 2 -Bilanz. Seit 15 Jahren besteht die Straußenfarm von Klaus Stöcker in Emminghausen. Der Betrieb ist ein Publikumsmagnet und hat der Hofschaft zwischen Wermelskirchen und dem Ortsteil Dabringhausen zu weit über die Region hinaus klingendem Ruf verholfen.

„Straußenfleisch ist bei uns das ganze Jahr über erhältlich“, sagt Kerstin Schnabel. Die Betriebsleiterin auf der Straußenfarm erklärt, warum Straußenfleisch ein Genuss ist: „Es erinnert geschmacklich etwas an Rinderfilet und gleichzeitig auch an Enten- oder dunkles Putenfleisch. Seine Konsistenz ist fest, dabei aber sehr zart.“

Straußenfleisch ist rot wie Rindfleisch und sehr gesund. „Experten loben Straußenfleisch insbesondere, weil es mager, eiweißreich und im Vergleich zu anderen Fleischarten sehr cholesterinarm ist“, sagt Kerstin Schnabel. Mit unter 60 Milligramm Cholesterin pro 100 Gramm gelte Straußenfleisch als gute Wahl für alle, die auf ihren Blutdruck oder ihre Blutfettwerte achten müssen. „Auch Figurbewusste machen mit Straußenfleisch einen guten Fang, denn es enthält kaum Fett und sehr wenig Kalorien“, beschriebt Kerstin Schnabel. „Außerdem enthält das Fleisch der Strauße wertvolle ungesättigte Fettsäuren.“

Während der Eiweißgehalt bei Rind- und Straußenfleisch mit zwischen 18 und 22 Prozent sehr ähnlich ist, hat Straußenfleisch lediglich 1,2 Prozent Fettanteil – beim Rindfleisch sind es rund 15 Prozent. Geschmacklich hat das Straußenfleisch einen eigenen Charakter, lässt sich am ehesten mit Putenfleisch vergleichen, andere ordnen den Geschmack in der Nähe von Rinderfilet oder Ente ein. „Letztendlich ist das immer auch eine Sache der Zubereitung: Ob als Straußenfilet, -braten oder -gulasch“, skizziert Kerstin Schnabel die Bandbreite. Grundsätzlich sei der Geschmack von Straußenfleisch am intensivsten, wenn sie innen noch leicht rosa ist.

„Ob Steak, Braten oder Filet – Straußenfleisch sollte nach dem Auspacken immer kurz unter fließendem Wasser abgespült und dann gut trocken getupft werden“, gibt Kerstin Schnabel Tipps für die Zubereitung: „Wir empfehlen, das Straußenfleisch schon eine gute Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank zu nehmen, denn so wird es besonders saftig und zart.“

+ Straußenfarm-Chef Klaus Stöcker mit einem der ziemlich großen Straußen-Eier, aus denen Nudeln oder Liköre entstehen. © Nico Hertgen

Die Garzeiten sind etwas kürzer als bei Rindfleisch.

Steaks, Filet und Braten aus Straußenfleisch könnten genauso zubereitet werden wie die gleichen Stücke vom Rind, zieht die Straußenfarm-Betriebsleiterin den Vergleich, aber: „Die Garzeiten für Straußenfleisch sind allerdings etwas kürzer als bei Rindfleisch. Und ganz wichtig: Damit es zart bleibt, salzt man es erst nach dem Braten.“ In der Vakuumverpackung hält sich Straußenfleisch nach der Schlachtung im Kühlschrank bis zu vier Wochen. Einmal ausgepackt sollte es in etwa drei Tagen verbraucht werden. In der Verpackung eingefroren, hält sich Straußenfleisch nach Auskunft der Straußenfarm in Emminghausen problemlos ein Jahr.

Wie Kerstin Schnabel erklärt, wiegt ein Strauß im Alter der Schlachtung (zwischen zwölf und 15 Monate) über 100 Kilogramm und bringt bis zu 35 Kilogramm Fleisch, wovon sich der Großteil (60 bis 70 Prozent) an der Oberkeule befindet. Zehn Prozent davon haben Filetqualität, die anderen 50 bis 60 Prozent Steakqualität. Die Unterkeule liefert Braten-, Ragout- und Gulaschfleisch. Dazu bietet die Straußenfarm Brat- und Grillwurst, Gehacktes, Burger, Leber, Magen und Herz sowie Hals (als Suppenfleisch) vom Strauß an.

„Für eine gleichbleibend gute Qualität erhalten unsere Strauße eine stressfreie und artgerechte Aufzucht mit ausgewogenen Futtermitteln. Dabei leben unsere Tiere auf großzügigen Weiden, auf denen viel Bewegungsfreiheit zum Ausleben ihres spezifischen Verhaltens gegeben ist“, beschreibt die Straußenfarm ihr Konzept.

Rezepttipp: Straußenfleisch mit Pfeffer-Kruste und Cognac-Soße

+ Auch ein schmackhaftes Carpaccio lässt sich mit Straußenfleisch zaubern. © Jürgen Moll

Zutaten: 600 g Straußenfleisch, Butterschmalz zum Anbraten, 2 EL bunte Pfefferkörner, 1 TL Gemüsebrühe instant, ¼ l Wasser, Salz, 125 g Creme Fraiche, 2 EL Cognac.

Für das Gemüse: Von Frühlingszwiebeln, Brokkoli, Blumenkohl über Karotten, Kohlrabi, Paprika, Zucchini, Zuckerschoten, Rosenkohl oder Bohnen ist alles nach Lust und Laune möglich.

Zubereitung: Das Fleisch waschen und trocken tupfen. Den Pfeffer grob mörsern. Den Pfeffer auf einer Fleischseite fest andrücken. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch erst mit der Pfefferseite scharf anbraten und dann wenden. Von jeder Seite etwa zwei Minuten braten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und in Alufolie wickeln und bei 80 Grad im Ofen warmhalten. Den Bratensatz mit dem Wasser ablöschen, die Gemüsebrühe zugeben sowie den Cognac und die Creme Fraiche. Alles aufkochen und etwas einköcheln lassen. Das Fleisch aus dem Ofen holen und den ausgetretenen Saft in die Soße geben. Eventuell mit Salz abschmecken.

Gemüse: Hier sind dem Geschmack keine Grenzen gesetzt. Alle Gemüsesorten sind möglich. Es ist nur wichtig, dass beim Dünsten das Gemüse mit einer sehr geringen Menge Flüssigkeit oder Fett im Topf mit geschlossenem Deckel gegart wird. Gedünstet wird dann bei mittlerer Hitze. Auf diese Weise gehen wichtige Nährstoffe nicht im Kochwasser verloren und das Gemüse bleibt intensiver im Geschmack.

Gemüse waschen und putzen. Frühlingszwiebel klein schneiden, Blumenkohl und Brokkoli in kleine Röschen teilen, Kohlrabi und Möhren in Stücke oder Streifen schneiden. Topf mit 4-5 EL Wasser auf mittlerer Hitze kochen, das ganze Gemüse hineingeben, den Deckel verschließen und dünsten lassen. Zwischendurch zwei- bis dreimal umrühren. Durch Probieren kann man die Bissfestigkeit abschmecken. Als Beilage kann beispielsweise Reis dazu serviert werden.