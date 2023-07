Strauß Cigolo ist der Chef im Ring

Wermelskirchen. Cigolo sieht eigentlich ganz friedlich aus. Nun ja. Er kann sich schon ganz schön aufplustern, der schwarz-gemusterte Straußenhahn. Aber dass er so richtig gefährlich werden könnte, das sieht der Laie ihm nicht an. Ist aber so. Klaus Stöcker, Inhaber der Straußenfarm Emminghausen, und deren Betriebsleiterin Kerstin Schnabel wissen das. Und entsprechend respektvoll gehen sie mit den imposanten Tieren auf der Straußenfarm Emminghausen um.