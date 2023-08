Sternekoch brutzelt mit Grundschülern Gesundes

Projekt „Sterneküche macht Schule“ sollen Kinder für gesunde Küche sensibilisiert werden. Profi Stefan Marquard zeigte wie es geht.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Eigentlich ist das, was Starkoch Stefan Marquard dem Küchenteam in der Schwanenschule beibringt, eine kleine Revolution — und gleichzeitig ein altbewährter Trick. Beim Projekttag „Sterneküche macht Schule“ sollen Schüler und Schulen für gesünderes Essen sensibilisiert werden. Marquard zeigt in Zusammenarbeit mit der Knappschaft ganz konkret, wie es geht. Durch das sogenannte „Aktivieren“ von Lebensmitteln kann die Garzeit erheblich verkürzt werden. So bleiben nicht nur wertvolle Vitamine erhalten, sondern es wird ganz nebenbei noch Energie gespart.

Das mit dem Aktivieren hört sich vielleicht kompliziert an, geht aber ganz leicht. Katrin Wagner, Schulleiterin der Schwanenschule, hat – wie 17 andere Erwachsene – den Trick gerade beim Kochtraining von Marquard gelernt. „Man nimmt einfach fünf Teile Salz und einen Teil Zucker und streut die Mischung über das Gemüse“, erklärt sie begeistert. „Wo früher noch blanchiert wurde, muss das Gemüse so nur noch kurz gegart werden.“ Eine Zucchini wird so in 30 Sekunden gar, eine Möhre braucht nur noch eine Minute im Kochtopf. „Da schmeckt die Karotte hundert Mal mehr nach Karotte!“, sagt Marquard.

Nach dem Kochtraining gibt es Smoothies

Nach dem Kochtraining für das Küchenteam der Mensa werden erst einmal Smoothies für alle gemacht. Auf dem Schulhof wimmelt es nur so von bunten Plastikbechern, viele Kinder haben Lust auf einen Nachschlag. Und das, obwohl sogar ein bisschen Gemüse ins Getränk geschummelt worden ist. Das Ergebnis schmeckt auch Bürgermeisterin Marion Lück, die vorbeigekommen ist, um sich das Projekt anzusehen und den Beteiligten für ihren Einsatz zu gratulieren.

In Absprache mit allen Grundschulleitungen möchten die Schwanenschule und die Dhünntalschule an dem Aktionstag nachhaltige Impulse für die Schulverpflegung sammeln. Nach dem Kochtraining und dem Zubereiten der Smoothies geht es ans Eingemachte, beziehungsweise ans Schneidebrett. Jeweils zwei Schülerinnen und Schüler aus jeder vierten Klasse bekommen heute beigebracht, wie man einen leckeren Reisauflauf macht, mit Rinderhack oder vegan, und natürlich mit viel Gemüse.

Marquards Bruder Wolfgang zeigt den Kindern, wie man eine rote Soße auf Gemüsebasis macht, dabei kommt selbst gemachte Hafermilch zum Einsatz. Wie schafft man es, Kindern so viel Gemüse unterzujubeln? „Wenn Kinder etwas selbst gemacht haben, trauen sie sich leichter an die ganze Materie ran“, erklärt Stefan Marquard. „Im Prinzip machen wir hier eine liebevolle Mogelpackung. In alles, wo Hack drin ist, kommt auch Gemüse rein. Und in Kartoffelstampf passt die gleiche Menge weißes Gemüse.“ Den Kindern soll im Rahmen von „Sterneküche macht Schule“ gezeigt werden, dass gesunde Ernährung Spaß machen kann.

In der Mensa der OGS Schwanenschule gibt es noch Luft nach oben für gesunde Küche

Außerdem wird die Mensa ins Scheinwerferlicht gerückt. In der OGS Schwanenschule essen rund 200 Kinder jeden Tag zu Mittag. „Wir haben hier eine tolle, moderne Mensa, die aber nicht darauf ausgelegt ist, frisch zu kochen“, so Stefan Lembert, der das Projekt als Geschäftsführer betreut. Obwohl heute viele Schulmensen mit nahezu fertigen Mittagessen beliefert werden, gibt es noch Spielraum. Werden die Speisen vor dem Erhitzen mit der Methode aktiviert, die das Küchenteam am Morgen von Marquard gelernt hat, kommen die genannten Vorteile zum Tragen.

Warum dieser einfache Trick nicht längst buchstäblich in aller Munde ist, kann selbst Stefan Marquard sich nicht erklären. „Das predigen uns unsere Omas schon seit 20 Jahren“, sagt er. Auf ein Kilo Gemüse kämen lediglich zwölf Gramm Salz-Zucker Mischung. Von ungesunder Süße könne daher keine Rede sein.

Auch interessant: Naturschützer starten Plastikfrei-Aktion