BEW stellt Wasser ab - auch Brückenweg betroffen

Sperrung der Wasserzufuhr

Gegen Mittag soll das Wasser nicht nur wie geplant an der Telegrafen- und der Thomas-Mann-Straße abgesperrt werden.

Der Energieversorger BEW arbeitet derzeit an der Telegrafenstraße in Wermelskirchen an Wasserleitungen. Wie Sprecherin Sonja Gerrath mitteilt, wird die Sperrung der Wasserzufuhr mehr Haushalte betreffen als bisher geplant. Angekündigt war bereits, dass die BEW die Wasserzufuhr an Teilen der Telegrafenstraße, Thomas-Mann-Straße, Remscheider Straße und gegebenenfalls auch des Brückenwegs zeitweise abstellen würde. Grund war ein defekter Schieber an einer Wasserleitung.

Bei den Vorbereitungen am Donnerstagmorgen stellten die Arbeiter fest, dass auch ein zweiter Schieber defekt ist. Entsprechend werden jetzt auch Anwohner der Häuser Brückenweg 10 bis 47 für einige Stunden kein Wasser haben. „Wir beginnen gegen 12 Uhr mit den Arbeiten und planen, in etwa zwei Stunden fertig zu sein“, sagt Sonja Gerrath. Die BEW-Mitarbeiter haben die Anwohner direkt vor Ort informiert. acs