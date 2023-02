Steinco stiftet Fahrrad-Reparaturstationen

Pünktlich zur startenden Freiluft-Saison stehen jetzt zwei davon an der Balkantrasse.

Von Anja Carolina Siebel

Langsam klettern die Temperaturen über die Frostgrenze, die Kraniche sind bereits vielfach aus dem Süden zurückgekehrt – und auch viele Freizeitsportler wagen sich wieder nach draußen. Auch die Balkantrasse füllt sich wieder.

Und passend zum baldigen Frühlingsanfang bietet die Firma Steinco an zwei Orten an der Trasse einen besonderen Service an: Fahrrad-Reparaturstationen.

„Unser Geschäftsführer Ralf Goos kam auf die Idee, weil er solche Stationen anderswo mal gesehen hatte“, berichtet Vanessa Hahn, die die Aktion für die Firma Steinco begleitet hat.

Räder können eingehängt werden

Das Unternehmen setzte sich mit der Stadt Wermelskirchen in Verbindung – und auch Bürgermeisterin Marion Lück fand die Idee gut, eine Möglichkeit für die Reparatur von Rädern an der Trasse zur Verfügung zu stellen. So sorgte das Tiefbauamt für die Fundamente – und seit einer Woche stehen die Stehlen an der Trasse.

Und so gibt es die Stationen nun in Höhe des Jugendfreizeitparks und an der Waffelpause. Radler können ihr Gefährt dort einhängen; ihnen steht dann Werkzeug und eine Luftpumpe zur Verfügung. „Wir hoffen, dass viele sie nutzen und vor allem niemand sie zerstört“, betont Vanessa Hahn.