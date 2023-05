Stefanie Dohrn ist die Sportlerin des Jahres

Bei der Sportler-Gala räumten eine Mountainbikerin und auch zwei Trainerinnen ab.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Bei der 27. Auflage der Sportlerwahl des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bergischen Löwen in Bergisch Galdbach ist Stefanie Dohrn als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Die 30-Jährige ist eine der weltbesten Mountainbiker, gewann in 2022 zwei Welt-Cup-Rennen und stand im vergangenen Jahr längere Zeit auf Platz Eins der Weltrangliste. Auch in diesem Jahr führte sie das Klassement erneut an. „Aber am Mittwoch wurde ich wieder von der Spitzenposition verdrängt“, sagte Stefanie Dohrn bei der Sportler-Gala und ergänzte: „Am Sonntag steht das nächste Rennen an. Dann kann sich alles wieder ändern.“ TV-Moderator Tom Bartels, der bereits zum 14. Mal die Sportler-Gala des Rheinisch-Bergischen Kreises moderierte, fragte nach bei der Siegerin, wo sie denn am liebsten trainiert. „Ich komme aus dem Bergischen Land und hier gibt es tolles Gelände“, antwortete Dohrn, die in Wermelskirchen wohnt und Mitglied des Mountainbike-Teams MTB Rhein-Berg ist: „Die Strecken rund um Schloss Burg sind ideal.“

Freuen konnte sich auch der Judo Club Wermelskirchen, denn bei der Wahl kam Carolin Scheida, Deutsche Meisterin der U18, auf den zehnten Rang, Klubkollege Luke Cabecana erreichte den siebten Platz.

Jochen Gippert wurde als Sportler des Jahres geehrt. Der Leichtathlet vom TV Herkenrath ist Weltmeister über 200 Meter und Vize-Weltmeister über 100 Meter in der Altersklasse über 45 Jahren. Darüber hinaus hält er Hallenweltrekord über 200 Meter und den Europarekord im Freien über 100 Meter.

Mannschaft des Jahres wurden die Handballer der HSG Refrath, die im vergangenen Jahr Meister in der Oberliga wurden und derzeit als Aufsteiger auf Tabellenplatz sechs in der Regionalliga Nordrhein stehen.

+ Hanna Middendorf vom WTV betreut Kinder beim Turnen und Schwimmen. © Frithjof Bublitz

Fast alle Redner machten auf die Probleme der Vereine aufmerksam. Nach der Corona-Zeit sind viele Klubs noch nicht wieder vollständig zurück zur Normalität gekehrt. Auch der Krieg in der Ukraine und die dadurch gestiegenen Energiekosten machen vielen Klubs noch zu schaffen. Aber es tut sich was, denn „jeder Vierte im Kreis gehört einem der mehr als 230 Vereine hier an. Das zeigt auch die Sportbegeisterung und die Vielseitigkeit der Menschen im Bergischen Land“, stellte Landrat Stephan Santelmann fest.

Aber nicht nur Spitzensportler wurden ausgezeichnet. Vor der eigentlichen Gala ehrte Landrat Stephan Santelmann engagierte Jugendbetreuer. Dabei waren auch zwei Übungsleiter vom Wermelskirchener Turnverein (WTV). Zum einen Hanna Middendorf, die seit über 20 Jahren Kinder beim Turnen und Schwimmen betreut. „Besonders in der Corona-Zeit hat der Verein viele Aktionen angeboten, die von Hanna Middendorf ausgearbeitet und betreut wurden“, hieß es in der Laudatio.

Auch Rabah Aissat vom WTV wurde für ihren Einsatz geehrt

Zum anderen Rabah Aissat, der die vietnamesische Kampfkunst aus seiner Heimat mit nach Deutschland gebracht hat. Mit großem Herzblut vermittelt er seit sieben Jahren seinen Gruppen beim WTV den Sport. „Dabei bemüht er sich darum, alle Kinder und Jugendlichen mitzunehmen und hat ein besonderes Gespür für Kinder, die sich im normalen Sportalltag schwertun“, hieß es in der Laudatio. Stephan Santelmann brachte die Arbeit der ehrenamtlichen Jugendbetreuer dann noch auf den Punkt: „Es gibt kaum etwas Schöneres als Sport im Verein: Meine sehr große Anerkennung und Wertschätzung gilt daher allen Betreuerinnen und Betreuern, welche sich um Kinder und Jugendliche im Sport kümmern“, würdigte der Landrat: „Es ist fantastisch, wie viele Menschen im Kreis für Kinder und Jugendliche im Sportbereich aktiv sind. Ihr unermüdlicher Einsatz bildet das Rückgrat des Sports.“