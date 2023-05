Stefan Kleinstück bringt alle zum Tanzen

Fachstelle „Älter werden“ bat ins Obergeschoss des Rathauses

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Nicht nur auf der Telegrafenstraße war am Samstag aufgrund des Stadtlaufes viel los, sondern auch im großen Saal im Obergeschoss des Bürgerzentrums. Dort wurde sich auch bewegt, allerdings gemächlicher, aber mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft. Die Fachstelle „Älter werden“ der Stadt Wermelskirchen hatte zum „Tanzball in den Mai“ eingeladen, und der Saal war sehr gut besucht – wie gut es den Gästen gefallen hat, konnten die Anwesenden im Anschluss auf einem Fragebogen angeben. Denn, wie Sabine Salamon vom Amt für Soziales und Inklusion sagte: „Wir würden eine solche Veranstaltung gerne wiederholen.“ Der Applaus, schon zu Beginn der Veranstaltung, sprach diesbezüglich Bände.

Es war ein inklusiver Nachmittag, betonte auch Norbert Galonska, zweiter stellvertretender Bürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung. „Das Motto soll heißen: Tanzen und fröhlich sein!“, sagte er und ergänzte, wie schön es sei, endlich wieder gemeinsam feiern zu können. Die Hauptperson war am Nachmittag aber ein anderer. Und der übernahm direkt das Mikrofon. „Für die nächsten sechs, sieben oder acht Stunden bin ich für euch der Stefan, denn Tänzer duzen sich, und wir tanzen in den nächsten Stunden gemeinsam, denn heute ist nicht nur Tanz in den Mai und Stadtlauf. Es ist auch Welttanztag“, sagte Stefan Kleinstück, Tanz-Motivator und Macher der bundesweiten Initiative „Wir tanzen wieder!“ Die Initiative richtet sich an Menschen mit und ohne Demenz.

Und nachdem zur Begrüßung mit einem Glas Sekt angestoßen wurde, ging es direkt mit Musik der Swing-Legende Glenn Miller los. „Jeder kann schnipsen, lasst uns mal mit Schnipsen anfangen“, motivierte Kleinstück. Und im nächsten Moment standen die ersten Senioren auf, und ehe man es sich versah, hatten sich alle auf der Tanzfläche im großen Kreis zusammengefunden. „Womit eröffnet man einen Tanzball? Richtig, mit einem Walzer“, sagte der Tanz-Motivator. Und für so einen brauchte er eine Partnerin. Ob denn jemand Geburtstag habe? Ingrid meldete sich, deren Geburtstag gerade erst gewesen ist. „Die ersten 30 Sekunden von Willy Schneiders ‚Ich möchte noch mal 20 sein‘ gehören dir - und dann ist hier kein Halten mehr“, rief Kleinstück noch, wenige Augenblicke später tanzten die Paare über die Fläche, nur unterbrochen von vereinzelten „Herrlich“-Rufen des Tanz-Motivators.

Und es war tatsächlich ein wunderschönes Bild, das sich bot. Und auch der Tanz-Motivator sah sich einem begeisterten Publikum gegenüber. „Ich spüre eine wunderbare Energie hier im Raum, wir machen gleich weiter“, sagte Kleinstück, der einen Tanz nach dem anderen aufrief, die Musik kam dazu vom Band, ob Walzer oder Foxtrott – oder auch etwas exotischere Tänze und Töne aus London, Athen oder Rio de Janeiro. Besonders schön war auch, dass die Veranstaltung von vielen Beteiligten realisiert wurde – neben Privatpersonen waren auch Gruppen aus den Einrichtungen Haus Vogelsang und Carpe Diem gekommen, das Netzwerk „Revivio“ war in die Planung mitinvolviert, und gefördert wurde der Nachmittag mit Mitteln des Kreises.

Das Gemeinsame tut gut und funktioniert

Es ging ums Spaßhaben, ums Lachen und um die Gemeinsamkeit. „Denn gemeinsames Lachen verbindet und tut gut!“, betonte Sabine Salomon. Dabei war es dann ganz egal, ob man tanzen konnte oder eben nicht. Als dann die ersten Töne von „Griechischer Wein“ des großen Udo Jürgens erklangen und sofort an den Tischen mitgeklatscht wurde, war deutlich, wie gut dieses Gemeinsame tatsächlich funktionierte. Da wurde mitgesungen, man hielt sich an den Händen, schunkelte mit – „Wer kann Sirtaki tanzen? Ich jedenfalls nicht“, kommentierte Kleinstück schmunzelnd. Und das Strahlen auf den Gesichtern und der begeisterte Applaus nach jedem Stück sprachen letztlich ganz und gar für sich.

Demenz

Ein kostenloser Kurs informiert über das Krankheitsbild Demenz. Es gibt noch Restplätze, um Anmeldung bei Sabine Salomon vom Amt für Soziales und Inklusion der Stadt Wermelskirchen unter Tel. (0 21 96) 71 05 51 wird gebeten.