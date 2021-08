IHK startet Imagekampagne für Industrie

Aktion

+ © Uli Preuss (Symbol) 240 000 Beschäftigte im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Köln arbeiten direkt oder indirekt in der Industrie. © Uli Preuss (Symbol)

Ziel ist mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Der neue Industrieatlas ist außerdem gerade erschienen.

Von Joachim Rüttgen

Mehr als 5000 Betriebe und 132 000 Mitarbeiter: Die Industrie in der Wirtschaftsregion Köln ist und bleibt ein bedeutender Wirtschaftszweig. Da durch Verflechtungen des Industriesektors mit anderen Branchen, insbesondere dem Dienstleistungssektor, weitere Arbeitsplätze generiert werden, sind es 240 000 Beschäftigte, die im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln direkt oder indirekt in der Industrie arbeiten – so nachzulesen im gerade erschienenen Industrieatlas, den die IHK Köln einmal jährlich herausgibt.

Dort wird auch berechnet, dass in Köln und Leverkusen, im Rheinisch-Bergischen-Kreis, im Rhein-Erft-Kreis und im Oberbergischen Kreis, die Industrie mit mehr als 54,7 Milliarden Euro Umsatz die viertgrößte Industrieregion in ganz Deutschland ist. Vor Ort trägt die Industriebranche 16,5 Prozent zur gesamten Wertschöpfung bei.

Insbesondere der Export macht die regionale Industrie stark: Mit 54,6 Prozent liegt die Exportquote deutlich über dem Durchschnitt in NRW (44,1 Prozent) und in Deutschland (47,9 Prozent). Bis heute kennzeichnend für den Standort ist der Mix aus weltweit operierenden Konzernen und oftmals familiengeführten mittelständischen Unternehmen, unter denen viele sind, die trotz Marktführerschaft in ihrem Segment kaum überregional bekannt sind – sogenannte „Hidden Champions“.

„Industrie ist nach wie vor Basis des Erfolgs der regionalen Wirtschaft.“

Ulf Reichardt, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Köln

Der Industrieatlas der IHK Köln wirft auch einen Blick auf die regionalen Städte und Kreise und zeigt, dass es bei der Bedeutung des Industriesektors deutliche Unterschiede innerhalb des Bezirks der IHK Köln gibt.

Während der Beschäftigungsanteil der Industrie in Köln mit 15 Prozent vergleichsweise gering ist, beträgt er im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Rhein-Erft-Kreis 27 Prozent, in Leverkusen 32 Prozent und im Oberbergischen Kreis sogar 41 Prozent.

Ebenfalls große Unterschiede gibt es bei der Größe der Industriezweige innerhalb des IHK-Bezirkes. Der Fahrzeugbau dominiert mit der Chemie- und Pharmaindustrie das Branchenportfolio: Mehr als ein Drittel (35,6 Prozent) aller Industriebeschäftigten arbeitet in diesen Segmenten. Mehr als jeder zweite Euro der Industrie im IHK-Bezirk wird in diesen beiden Branchen umgesetzt.

„Der Industrieatlas zeigt deutlich, dass die Industrie nach wie vor ein ganz wesentlicher Bestandteil und Basis des wirtschaftlichen Erfolgs der regionalen Wirtschaft ist“, sagt Ulf Reichardt, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln. Die IHK wirbt deshalb unter anderem mit ihrer Kampagne „Industrie. Gemeinsam. Zukunft. Leben“ nachdrücklich für mehr Akzeptanz der Industrie in der Öffentlichkeit.

