Stars und Märchenfiguren tanzen mit

Die Theatergruppe von „Grenzfrei kreativ“ und die Lebenshilfe beteiligen sich am Festumzug.

Wermelskirchen. „Wir sind eine Mischung aus Märchenfiguren, Stars, Samba-Tänzern und Rock 'n' Rollern“, sagt Monica Barata. Sie organisiert zusammen mit Sabine Enzmann die Projekte des Vereins „Grenzfrei kreativ“. „Und wir werden am Festumzug zum Jubiläum „150 Jahre Wermelskirchnener Stadtrechte“ teilnehmen“, sagt sie. „Unsere älteste Teilnehmerin Röschen Herforth werden wir im Rollstuhl schieben und auch unser Mitglied, Katja von Asteren, die ein Handicap hat.“ Das zeige noch einmal den Geist der Gruppe, die integrativ und inklusiv, mit allen, die möchten, Theater spiele. „Röschen, wie wir sie liebevoll nennen, ist immerhin schon 95 Jahre alt. Und sie ist geistig sehr fit.“

Im Festumzug wird beispielsweise „Marylin Monroe“ dabei sein und „Udo Lindenberg“ wird sogar Autogrammkarten verteilen. „Menschen darzustellen macht uns großen Spaß“, sagt Sabine Enzmann. Lediglich die Schüler, die mit ihren Schulen beim Festumzug teilnehmen, und eine Dame, die in der Gruppe des Hauses der Begegnung dabei sein wird, werden deshalb bei Grenzfrei kreativ fehlen.

Die Premiere von Café Hilde 3 ist am 23. September

„Alle, die mitlaufen, sind auch beim Schauspiel Café Hilde dabei und spielen dort mit oder verrichten Arbeiten bei der Aufführung hinter den Kulissen“, sagt Monica Barata. „Die Premiere ist am 23. September.“ Jede Woche werde schon eifrig geprobt. „Und es werden wieder eine ganze Menge parodistischer Nummern zu sehen sein“, sagt Barata. Das Team habe sich wieder neu gebildet. „Und unser Publikum wird sicher wieder Liedtext für Liedtext mitklatschen, die Füße tanzend im Sitzen bewegen und einfach nur vergnügt sein.“

+ Die Mitglieder von „Grenzfrei kreativ“ bereiten sich auf den Festumzug vor. © Susanne Koch

Die Geschichte hat es dieses Mal in sich. Denn das Finanzamt will die Show dahin überprüfen, ob alles seine Richtigkeit habe.

Die Lebenshife ist auchbeim Festumzug dabei

Auch die Geschäftsführung der Lebenshilfe Bergisches Land hat sofort nachdem klar war, dass es einen Festumzug zum Stadtjubiläum geben wird, in allen Bereichen nachgefragt, wer denn am Festumzug teilnehmen möchte. „Wir sind ganz stolz, dass es um die 60 Kinder, Männer und Frauen sind, die mitziehen wollen“, sagt Axel Pulm, Geschäftsführer aller Bereich der Lebenshilfe. „Es kommen Kinder, deren Eltern und deren Erzieherinnen aus der Kindertagesstätte der Lebenshilfe mit. Es nehmen Menschen aus der Werkstatt für Behinderte teil und auch aus den Wohnbereichen haben sich Personen gemeldet.“

Alle tragen ein türkisfarbenes T-Shirt und bunte Kappen

Die ganze Truppe wird sich aber erst am Samstag, 26. August, um 10 Uhr treffen. „Wir haben festgelegt, was die Menschen anziehen sollen, und dann warten wir mal ab, was uns an dem Samstag erwartet“, sagt Axel Pulm. Alle Personen der Lebenshilfe die mitziehen wollen, tragen ein türkisfarbendes T-Shirt der Lebenshilfe. „Das ist wichtig, so sind wir auch als eine Gruppe wahrnehmbar“, sagt Axel Pulm. „Und dazu tragen alle unterschiedliche Kappen und Mützen. Dass soll die Vielfalt darstellen, die wir in der Lebenshilfe mit unseren unterschiedlichen Bereichen haben.“ Lisa Boldt, Regine Ernst und sechs weitere Personen haben sich schon einmal in Schale geschmissen, Kappen und T-Shirts angezogen und für ein Foto posiert. „Ich kann vor Aufregung schon gar nicht mehr schlafen“, sagt Lisa Boldt. Und Regine Ernst ergänzt: „Mir geht es genauso. Ich finde es total spannend.“

Die Betreuerin Maxillie Milz erzählt: „Und wir werden mit einer Musikanlage Stimmung machen und auf unserem Wagen fährt auch eine Seifenblasmaschine zur Freude der Zuschauenden mit. mit.“