Standpunkt: Lust aufs Lernen

Die Meinung von Anja Carolina Siebel zur Volkshochschule.

Dass Lust auf Lernen und Neues zu entdecken nicht nur etwas für Kinder und Jugendliche, sondern durchaus auch für Erwachsene sein kann, machen der neue Volkshochschulleiter Eric Hausherr und sein Team eindrucksvoll deutlich.

Hochmotiviert haben sie sich auf die Fahnen geschrieben, die Institution neu aufzustellen. Dazu gehört ein völlig neues Programm mit interessanten Angeboten für praktisch alle Altersgruppen. Dazu gehören die Botschafter der Städte, die für die neue VHS werben. Und dazu gehört die Werbung in den Innenstädten. Denn auch darauf kommt es an: zu zeigen, was man hat.

Nachdem in den vergangenen Jahren die VHS kaum mehr von sich hören machte, hat sich das nun völlig geändert. Frischer Wind ist da – und das tut augenscheinlich auch den Mitarbeitenden an der Wirtsmühler Straße gut. Das alles macht Lust aufs Lernen, was der VHS hoffentlich viele Anmeldungen zu Kursen beschert.