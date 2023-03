Standpunkt: Neugier hält jung

Die Meinung von Nadja Lehmann.

Ein bisschen fixer im Oberstübchen zu sein als Nebenmann oder Nebenfrau: Das ist ein Gefühl, das wohl jeder von uns kennt. Denn woher sonst erklärt sich die ungebrochene Faszination für den ewigen Günther Jauch, der im Fernsehen gescheite Menschen zu Millionären macht? Jedenfalls theoretisch.

Unbezahlbar ist es – und auch ein bisschen quälend – wenn man selbst, gemütlich auf dem heimischen Sofa sitzend, die Lösung weiß, der Kandidat oder die Kandidatin im Studio jedoch im Nichts herumstochert. Verflixt, wäre man doch selbst vor Ort, die Million wäre zum Greifen nah: Dieses Gedankenspiel kennt der ein oder die andere gewiss. Quizexpertin Heike Ollesch reizt es, immer wieder Neues zu lernen. So verriet sie es nun dem WGA. Und gleichgültig, ob man wirklich alles weiß: Das ist in jedem Fall eine gute Lebenseinstellung. Und so ganz nebenbei hält sie auch noch geistig jung.