Städte wollen Partnerschaft beleben

Wermelskirchen. Das Goldene Buch liegt auf dem Tisch. Davor ein wunderschöner Rosenstrauß aus der Rosenstadt Forst in der Lausitz. Simone Taubeneck, die Bürgermeisterin von Forst, nimmt behutsam den Stift in die Hand und schreibt konzentriert. Ein bedeutsamer Moment. „Ich bin zum ersten Mal in Wermelskirchen zu Gast“, sagt sie. „Aber mir gefällt es hier sehr gut.“

Am Donnerstag sind die Bürgermeisterin Simone Taubeneck und Sven Zuber, Verwaltungsvorstand für Service, Bildung und Personal, in der Stadt im Bergischen Land angekommen. Die Luftlinie zwischen Forst in der Lausitz und Wermelskirchen beträgt 518 Kilometer und die Fahrstrecke 655 Kilometer.

„Wir freuen uns sehr, beim Festakt dabei sein zu können“, sagt Taubeneck. Und Gastgeberin Marion Lück betont, wie froh sie ist, dass es geklappt hat.

„Die Feier zur 30-jährigen Partnerschaft musste ausfallen. Aber wir konzentrieren uns schon auf den 35. Geburtstag.“

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch übergeben die beiden Partner die Gastgeschenke: Bürgermeisterin Simone Taubeneck überreicht eine Topf-Rose, die zart rosa blühen wird und sehr fein duftet, einen großen Regenschirm sowie einen Briefumschlag. Bürgermeisterin Marion Lück revanchiert sich mit zwei Wermelskirchen-Rucksäcken; den roten für die Dame, den blauen für den Herrn. Darin finden die beiden Gäste ein Paket mit bergischem Zwieback, einem hübsch gestalteten Regenschirm, ein extra gebrautes Bier sowie einem Wein, der auf seinem Emblem den Kiosk abgebildet hat, der nun im Freilichtmuseum Lindlar neue Dienste tut.

„Die Partnerschaft zwischen Wermelskirchen und Forst wurde am 3. November 1990 geschlossen“, sagt Simone Taubeneck. „Die 30-Jahr-Feier musste leider wegen Corona ausfallen. Doch jetzt konzentrieren wir uns schon auf den 35. Geburtstag.“ Forst liegt in der Lausitz, nahe der Grenze zu Polen.

Die Stadt hat 18.225 Bürgerinnen und Bürger (Stand 30. Juni 2023). Forst gilt als Rosenstadt. „Ansonsten haben wir mit allen Problemen zu kämpfen wie andere Städte auch“, sagt die Forster Bürgermeisterin. Wermelskircheners Bürgermeisterin Marion Lück ergänzt: „Wir konnten uns schon am Donnerstag bei einem gemeinsamen Abendessen und vorher in einer Videokonferenz austauschen.“

Marion Lück betont weiter: „Wir können viel voneinander lernen, besonders, da wir nicht in direkter Konkurrenz zueinanderstehen.“ Sie ist ein bisschen neidisch darauf, dass Forst neue dienstliche Stellen mindestens drei Monate doppelt besetzen kann, damit die neue Mitarbeiterin, der neue Mitarbeiter eingearbeitet wird. Und Simone Taubeneck sagt: „Ende des Jahres werden wir – wie Wermelskirchen – auch eine Fotokabine mit Fotoapparat in unseren Räumen stehen haben, etwa um die Personalausweise zu verlängern.“ Das werde in Wermelskirchen sehr gerne angenommen, erspare es den Menschen doch viele Wege.

Personalentwicklung, Digitalisierung, Verwaltungsstrukturen, Managementsysteme und Onlinezugang – das sind nur einige Punkte der Liste der Themen, die die Bürgermeisterinnen besprechen. „Wir werden auf jeden Fall unsere Partnerschaft neu beleben“, sagt Taubeneck. So wollen beide Städte Auszubildende austauschen und es ist daran gedacht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung die Möglichkeit zu geben, in der jeweils anderen Stadt Schnuppertage einzulegen.

Forst

Die Partnerstadt liegt in der Lausitz, nur ein paar Minuten von der polnischen Grenze entfernt. Die Stadt gilt als Rosenstadt. Forst ist die Kreisstadt des Kreises Niederlausitz in Brandenburg. Die Stadt liegt an der Lausitzer Neiße, am anderen Ufer liegt Zasieki, ein Stadtteil der Gemeinde Brody in Polen. Sie ist eine weitere Partnerstadt von Forst. Die Partnerschaft zu Wermelskirchen wurde am 3. November 1990 geschlossen, ist also schon über 30 Jahre alt.

Standpunkt von Susanne Koch: Partnerschaft gewinnt

Für Simone Taubeneck und ihr Verwaltungsvorstandsmitglied für Service, Bildung und Personal, Sven Zuber, ist der Besuch in Wermelskirchen spannend, hochinteressant und festlich. Festlich war die kleine Feierstunde, in der sich die Bürgermeisterin von Forst, Simone Taubeneck, ins Goldene Buch eingetragen hat, feierlich wird es auch heute beim großen Festakt der Stadt Wermelskirchen. Durch den Besuch wird noch einmal deutlich, wie wichtig Städtepartnerschaften sind. Dass sie – wenn sie mit Leben gefüllt sind – allen etwas beibringen können.

Bürgermeisterin Marion Lück bekennt, dass es für sie viel leichter ist, mit einer Bürgermeisterin aus Forst Probleme zu wälzen als mit Protagonisten aus den konkurrierenden Nachbarstädten. Für die Zukunft geplant sind Austausche von Auszubildenden und Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Das wird sicher im Interesse aller sein und allen viel Neues mitbringen.