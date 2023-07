Wermelskirchener schaffen 110.089 Kilometer

Die Stadtradler wurden für ihre Leistungen im Rathaus geehrt. Allein der beste Radler hat mehr als 2500 Kilometer mit dem Rad zurück gelegt.

Wermelskirchen. Nun zieht auch die Stadt Wermelskirchen Bilanz aus der Aktion Stadtradeln. Insgesamt haben laut Bericht in diesem Jahr 559 aktive Radler aller Altersstufen in verschiedenen Teams 110.089 Kilometer erradelt. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte der Rheinisch-Bergische Kreis attraktive Preise ausgelobt, die nun von Bürgermeisterin Marion Lück, ihrem Stellvertreter Stefan Leßenich und Stadtradeln-Koordinatorin Yvonne Kuhl vom Amt für Stadtentwicklung zusammen mit Urkunden für die Leistung der Stadtradler überreicht wurden. Die Hauptpreise, Gutscheine der Firma Lambeck, wurden in diesem Jahr unter allen Teilnehmern verlost.

Der Vorjahreszweite Benjamin Schützke legte in diesem Jahr die erfolgreichste Einzelleistung hin. In den 21 Aktionstagen hat er es auf 2562 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Der Vorjahresdritte Friedrich Schmidt konnte sich mit seiner Leistung von 2504 Kilometern in diesem Jahr Platz zwei sichern. Vorjahressieger Jan Schützke kam mit 2214 Kilometern auf Platz drei.

Außerdem ehrte Bürgermeisterin Marion Lück die erfolgreichsten Teams der Aktion. Das Wermelskirchen-Team mit 86 aktiven Radfahrerinnen und Radfahrern 20.816 Kilometer und sparte so insgesamt 3372 Kilogramm CO 2 .

Stadtradel-Star: „Mein Auto verstaubt“

Im „ProPhysio-Team“ konnten 34 Aktive die silberne Urkunde mit 11.429 Kilometern erradeln und Platz 3 ging an das Team Stadtverwaltung mit 8.801 erradelten Kilometern und 36 aktiven Radfahrerinnen und Radfahrern. Eine zusätzliche Wertung gab es für die Teams der Wermelskirchener Schulen beim Wettbewerb Schulradeln.

Das Team „Eltern, Verwandte, Freunde“ sicherte sich mit 2794 Kilometern den Sieg. Platz zwei ging an das Team „Flying Teachers“ mit 2045 Kilometern und auf Platz 3 radelte das „Q1 Stufenteam“ mit 1.421 Kilometern. Alle drei Teams starteten für das Gymnasium Wermelskirchen. Ohne ein Auto von innen zu sehen verbrachte Matthias Müller die 21 Aktionstage. Bereits zum dritten Mal war er Stadtradeln-Star. Er radelte 828 Kilometer und sein letzter Eintrag auf der Wermelskirchener Stadtradeln-Website lautete: „Stadtradeln in Wermelskirchen ist vorbei. Meine Fahrten mit dem Rad zur Arbeit und zum Einkaufen gehen weiter. Noch steht mein Auto still und verstaubt.“

Einig waren sich alle Radler aus Wermelskirchen indes darin, dass auch kleine Strecken mit dem Fahrrad etwas für den Klimaschutz und die eigene Fitness tun – und das jederzeit.