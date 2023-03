Stadtradeln: 80.000 Kilometer sind das Ziel

Bürger sollen dazu motiviert werden, Wege mit dem Fahrrad zu absolvieren.

Von Stephan Singer

Das Auto öfter mal stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren: Das ist das Ziel der Aktion „Stadtradeln“, an der alle acht Kommunen des Kreises in diesem Jahr wieder teilnehmen. Deshalb werden auch in Wermelskirchen Radfahrer gesucht, die vom 29. Mai bis zum 18. Juni fleißig Kilometer für ihre Stadt sammeln. Teilnehmen können alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einen Kindergarten oder eine Schule besuchen, ihren Ausbildungsplatz in Wermelskirchen haben, oder aber einem Wermelskirchener Verein angehören.

Das Stadtradeln soll Bürger im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis dazu motivieren, ihre Freizeit- oder auch Alltagswege mit dem Fahrrad zu absolvieren. Wo die Fahrradkilometer zurückgelegt werden, spielt dabei keine Rolle. Das kann auf Freizeittouren durch das Bergische Land sein, auf dem Weg zur Arbeit oder auch bei Urlaubstouren im Ausland. Denn: Das Ziel des Klimaschutzes endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.

Nach der Online-Anmeldung können Radfahrer per Smartphone oder im Internet die geradelten Kilometer für die eigene Kommune oder das gesamte Kreisgebiet eintragen. Außerdem steht dort auch ein Erfassungsbogen zur manuellen Sammlung von Fahrradkilometern zum Download bereit.

Voriges Jahr radelten 218 Pedalritter für die Stadt

„Mitmachen kann jede oder jeder. Egal, ob Alltagsradlerin oder Alltagsradler, Freizeit-Fahrrad-Fan oder Fahrrad-Neu-Entdecker“, blickt die Stadtverwaltung auf die Aktion in 2023 aus. Das Radeln lohne sich gleich mehrfach: Radfahren fördere die eigene Gesundheit, mache Spaß und vermeide Kohlendioxid. Außerdem warten Preise auf die Fahrradfahrer mit den meisten Kilometern im Sattel.

Da vor allem das gemeinsame Radeln auch motiviert, können ab dem 1. April eigene Teams angemeldet werden. „Zudem freut sich die Gruppe der Wermelskirchener Stadtverwaltung auf weitere Mitglieder, die für das Team Kilometer sammeln wollen“, betont die Stadt. Im vergangenen Jahr haben 218 Wermelskirchener Pedalritter insgesamt 70 555 Kilometer beim Stadtradeln eingefahren. Das Ziel für 2023, dem Jubiläumsjahr zur Vergabe der Stadtrechte an Wermelskirchen vor 150 Jahren: Das erreichen der 80 000 Kilometer-Marke.

Mehr gibt es bei der städtischen Koordinatorin Yvonne Kuhl per E-Mail an: y.kuhl@wermelskirchen.de oder unter ☏ Tel. (0 21 96) 7 10-6 02. Alle Informationen gibt es auch im Internet unter www.stadtradeln.de/wermelskirchen