Stadtlauf: Sportler formieren sich am 29. April

Die Veranstalter des Wermelskirchener TV freuen sich nach dreijähriger Pause wieder sehr auf das Spektakel.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Nach langer Corona-Pause findet der Wermelskirchener Stadtlauf wieder statt. Das teilt Walter Thiel vom Veranstalter Wermelskirchener TV aktuell mit. Die Läufer starten am Samstag, 29. April – mit bewährtem Konzept, aber angepasstem Streckenangebot. WTV-Geschäftsführer Walter Thiel berichtet, dass er während der dreijährigen Corona-Zwangspause unzählige Male auf den Lauf angesprochen worden sei, aber immer wieder sagen musste, dass nicht sicher sei, wann es wieder losgehe.

Dass der Lauf nun wieder stattfinden könne, sei vor allem bei Kindern, Eltern und Schulen mit großer Begeisterung aufgenommen worden. „Der Nachwuchs ist uns natürlich besonders wichtig. Schließlich macht er den Großteil unserer Veranstaltung aus“, sagt Thiel. Er habe gehört, dass so manche Grundschule bereits mit dem Training begonnen habe.

So werden in der Innenstadt am 29. April ab 13 Uhr wie gewohnt die 4 mal 125-Meter-Staffel der Grundschulen, ein Bambinilauf für Kindergartenkinder über 125 Meter sowie ein 1-km-Lauf für Schüler stattfinden. Die Grundschul-Staffel ist zugleich Stadtmeisterschaft.

Aber auch Jugendliche und Erwachsene sollen wieder in den Laufgenuss kommen. So gibt es zum Beispiel einen 3-Kilometer-Einzellauf ab Jahrgang 2011 sowie einen 3-Kilometer-Staffellauf für weiterführende Schulen, Firmen, Vereine, Freunde und Familien.

10-Kilometer-Lauf wird es diesmal nicht geben

Auf einen 10-Kilometer-Lauf haben die Veranstalter diesmal bewusst verzichtet. Die Resonanz bei den vergangenen Austragungen sei stark zurückgegangen und der zusätzliche Sperrungsaufwand sei nicht unerheblich. So beschränkt man sich nun auf die Telegrafenstraße mit Start, Ziel und Austragungsort der Nachwuchssprints sowie auf die kleine, ein Kilometer lange „Cordellacup-Runde“ für die Läufe über 1000 und 3000 Meter.

„Wir hoffen wieder auf ein Lauffest für die ganze Familie und wollen möglichst alle ansprechen, nicht nur alle Altersklassen zur Teilnahme, sondern auch Zuschauer, Vereine und den örtlichen Einzelhandel“, erklärt Walter Thiel, der die WTV-Veranstaltung zusammen mit Christian Werth und Michael Hinz organisiert. Die 17. Austragung des Laufs kann sich weiterhin vieler Unterstützer gewiss sein, allen voran der Firma Suer als Hauptsponsor, der Stadt, DLRG, den Begleitfahrradfahrern der Adler Lüttringhausen und des neuen Zeitnehmers Frielingsdorf aus Bergisch Gladbach. Moderieren wird die Veranstaltung Julian Nothen. Für die Streckensicherung setzt man wieder auf die Verkehrshelfer des THW. Außerdem hat der Veranstalter dieses Jahr WiW als logistischen Partner sowie den Kreissportbund des Rheinisch-Bergischen Kreises für die Organisation des Bambinilaufs ins Boot geholt. „Wir mussten uns erst mal wieder ins Gedächtnis der Leute zurückbringen und viele Organisationsabläufe neu durchdenken“, berichtet Christian Werth.

Hinzu kämen viele neue Ansprechpartner oder auch Firmen, die inzwischen nicht mehr existieren. „So zum Beispiel der kleine Pokal- und Medaillenladen von Doris Johann“, sagt Werth. Wer bei der Neuauflage des Laufs in sechs Wochen an den Start gehen möchte, kann sich schon jetzt voranmelden – entweder per Sammelanmeldung über die Schulen und Kindergärten oder direkt als Einzelanmeldung über die Veranstaltungs-Homepage: www.stadtlauf-wermelskirchen.de.