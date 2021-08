Stadtlauf: Ab sofort Anmeldung möglich

Event

+ © cw Die Veranstalter setzen auf den Nachwuchs. © cw

Der Schwerpunkt liegt auf dem Nachwuchs.

Es wird Frühling. Und bei vielen Sportlern wächst damit die Vorfreude auf ein besonderes Ereignis in Wermelskirchen: den Stadtlauf.

Das sportliche Programm sei rund und die Online-Anmeldung für Interessierte freigeschaltet, kündigen Michael Hinz und Walter Thiel vom Organisationsteam an. Die 14. Auflage der familiären Laufveranstaltung findet am 20. Mai statt. Der erste Startschuss fällt um 13 Uhr mit dem 3-km-Lauf und der 3-km-Teamstaffel. Wie im Vorjahr sollen wieder drei Staffeln auf dem obersten Siegertreppchen stehen, ein Team aus jeder Alterskategorie U35, U50 und Ü50. Der 10-km Hauptlauf soll diesmal um 13.30 Uhr, parallel zum Zuschauermagneten „Schulstaffellauf der Grundschulen“, sattfinden. „Besonders reizvoll wird es sein, die ganz Großen und die Jüngsten auf zwei Laufbahnen „nebeneinander“auf der Telegrafenstraße erleben zu können“, freuen sich Hinz und Thiel. Und: „Wir wollen diesen attraktiven Wettbewerb ganz bewusst mehr in den Blickpunkt rücken, um den Läufern die beste Stimmung zu garantieren.“

Wie immer liege der Schwerpunkt auf den Nachwuchsläufen. So wird es neben der Pendelstaffel der Grundschulen über 4x125 m sowie dem beliebten 1km-Schülerlauf für Erst- bis Sechstklässler, auch wieder einen Bambini-Lauf über 125 m für Kindergartenkinder geben.

Auf der Veranstaltungs-Homepage www.volkslauf-wermelskirchen.de gibt es nähere Infos und die Möglichkeit sich anzumelden. acs