Stadtführer entwickeln neues Format fürs Jubiläum

Wermelskirchen. Die Stadtführer haben im Jubiläumsjahr, in dem sich die Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen zum 150. Mal jährt, ein neues Format entwickelt: Stadtführung mit Kaffeeklatsch. Dabei kündigen Petra Ammon und Constanze Thiel „einen perfekten Sonntagnachmittag mit Kind und Kegel“ an, bei dem sie durch die Gassen und Straßen führen, Geschichten erzählen und Geschichte lebendig werden lassen. Obendrein werden die Stadtführerinnen in historischen Kostümen gekleidet sein: „Die Teilnehmer erfahren unter anderem, warum es einst wichtig war, es jemandem mit gleicher Münze heimzuzahlen oder was es bedeutet, wenn die Maus keinen Faden beißt, welche berühmten Personen in alter Zeit in Wermelskirchen wohnten und wie sich das Bergische Land zum Industrie-Standort mauserte“, kündigen sie an.