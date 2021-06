Stadt will Sanierungsstau abbauen

Verwaltung

Verwaltung legt eine Prioritätenliste mit den wichtigsten Sanierungsmaßnahmen für Schulen, Kitas und andere Gebäude vor.

Von Karsten Mittelstädt

Bürgermeister Rainer Bleek hatte die Liste schon im vergangenen Herbst angekündigt, aber es dauerte insgesamt über eineinhalb Jahre, bis die Fleißarbeit von Michaela Böllstof vom Gebäudemanagement der Stadtverwaltung fertig ist. Die Prioritätenliste der notwendigen Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Immobilien zeigt allein durch ihre Ausmaße, dass es großen Nachholbedarf in der Unterhaltung städtischer Gebäude gibt. 181 Einzelmaßnahmen enthält die List, die den Fraktionen bereits vorgelegt wurde und im Rat ab 14. Mai beschlossen werden soll. Um sie lesbar auszudrucken, erreicht sie fast DIN A1-Maße und ist 84 Zentimeter lang.

Die dringendsten Baumaßnahmen werden unter Priorität 1 zusammengefasst. Dabei geht es häufig um Brandschutz und andere Sicherungsmaßnahmen, erklärte am Donnerstag der Technische Beigeordnete Thomas Marner gemeinsam mit den neuen Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, Hartwig Schüngel.

Allein die für das laufende Jahr sind 46 Maßnahmen der Priorität 1 geplant. „Es ist jetzt schon klar, dass wir personell nicht in der Lage sind alle Maßnahmen in diesem Jahr zu erledigen“, sagt Marner. Das Geld für Umbauten, Reparaturen und Modernisierungen und Verbesserungen der Sicherheit an Kitas, Schulen, Feuerwehr, Rathaus, Sporthallen und anderen Gebäuden ist im Haushalt eingeplant, allein es fehlt Personal das auch umzusetzen. Manches kann an externe Architekten vergeben werden, zum Beispiel wenn Spezialisten erforderlich sind, wie zum Beispiel beim Sonnenschutz des Rathauses, vieles können aber die Mitarbeiter der Hochbauverwaltung preisgünstiger erledigen.

Welche Baumaßnahmen zuerst in Angriff genommen werden, entscheidet die Verwaltung und zwar je nach Bedeutung der Maßnahme. Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, des Brandschutzes und zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, etwa der beschlossene Bau von Kitas haben natürlich Vorrang.. „Ein Beschluss der Politik ist dafür nicht mehr erforderlich.“ Was 2018 nicht erledigt werden kann, kommt auf die Liste für 2019. „Wir hoffen, dass wir die Liste Schritt für Schritt abarbeiten und verkleinern können“, sagt Marner.

„Die Prioritätenliste lebt und muss fortgeschrieben werden.“

Thomas Marner, Beigeordneter

Unter Priorität 2 wurden alle Baumaßnahmen zusammengefast, die der Substanzerhaltung dienen. Schönheitsreparaturen erhielten die Priorität 3. „Diese Liste lebt, sie wird sich ständig verändern und muss fortgeschrieben werden“, erläutert Marner. Wenn beispielsweise Fördermittel in Anspruch genommen werden können und eine Maßnahme deshalb zeitlich vorgezogen werden muss, werden wir das tun, bevor wir die Mittel ungenutzt lassen.“

PRIORITÄTENLISTE FÜR HOCHBAUMASSNAHMEN PRIORITÄT 1 Einige Beispiele aus der Liste für 2018 (bei den Kosten handelt es sich ausnahmslos um grobe Schätzungen): Abbruch der Dreßlerschen Halle (keine Kostenschätzung), Neubau und Anbau von Modulen Feuerwehr Dabringhausen (1,37 Mio. Euro), Grundschule Hünger Mensa-Umbau (133 000 Euro), Grundschule Dhünn Brandschutz Fenster (25 000 Euro), Bürgerzentrum Fassadensanierung (2,14 Mio. Euro). Grundschule Schwanen Neubau Mensa (860 000), Brandschutzkonzept Rathaus (170 000 Euro), Sporthalle Schwanen (keine Schätzung). PRIORITÄT 2 Mängelbeseitigungen bei den Feuerwehren Dhünn, Eipringhausen, Halzenberg, Tente, Unterstraße, Vorm Eickerberg (insgesamt 200 000 Euro), Flüchtlingsunterkunft Asterweg (350 000 Euro), Flüchtlingsunterkunft Kenkhausen (700 000 Euro). PRIORITÄT 3 Grundschule Dhünn Sanierung Heizung und WC-Anlagen (172 000 Euro), Gymnasium Sanierung WC-Anlagen (60 000 Euro), Mehrzweckhalle Dhünn Deckensanierung und Sanierung Umkleiden (146 000 Euro), Halle Gymnasium (237 000 Euro).

Die öffentlich einsehbare Prioritätenliste macht transparent, welche Verbesserungen die Stadtverwaltung für ihre Immobilien in diesem und im nächsten Jahr plant.

Eine der nächsten Maßnahmen der Liste, die in Angriff genommen werden, ist beispielsweise ein zweiter Rettungsweg für die Kita Grunewald.