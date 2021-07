Stadt ist mit 380 Tonnen Salz gerüstet

Winter

+ © Anja Carolina Siebel Vier Streufahrzeuge des Betriebshofes sind im Winter im Stadtgebiet im Einsatz. Hinzu kommt ein Privatunternehmer, der Gehwege und Gemeindestraßen räumt. © Anja Carolina Siebel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Vier Räumfahrzeuge sind bei Glätte im Einsatz. Das Streugut lagert in Sonne und am Betriebshof.

Von Anja Carolina Siebel

Am Montagmorgen gab es schon mal einen kleinen Winter-Vorboten. Glätteeinbruch morgens gegen 7 Uhr; allerdings nur in Tal-Regionen wie beispielsweise der Preyersmühle. „Einsätze um diese Zeit sind für uns schwierig“, sagt Volker Niemz. Der Grund: Muss das Streufahrzeug im Berufsverkehr los, erschwere das wegen des hohen Verkehrsaufkommens die Bedingungen. Zudem sei bei der derzeitigen Wetterlage täglich unklar, ob es nun rutschig wird oder nicht.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

„Und entgegen der Meinung mancher Bürger können wir tatsächlich erst mit den Streufahrzeugen losfahren, wenn die Glätte oder der Schnee auch tatsächlich da sind“, sagt Volker Niemz. Das sei anders bei Streudiensten, die beispielsweise Autobahnen betreuen. Niemz: „Da wird präventiv gearbeitet. Die haben aber auch eine andere Streutechnik, streuen mit Sohle.“ Das funktioniere auf Flächen mit gleichbleibender Topographie, wie Autobahnen, gut, nicht aber innerstädtisch.

„So ein Unimog wird auch nicht von Gott gelenkt.“

Volker Niemz, Leiter des Betriebshofes

In Wermelskirchen streut der Betriebshof mit Feuchtsalz, das zu Teilen mit Trockensalz vermischt wird. 180 Tonnen lagern jetzt zum Saisonbeginn am Betriebshof, 200 im Lager Sonne. Das System ist klar geregelt. Es gibt vier Fahrzeuge, auf denen jeweils vier Mitarbeiter in zwei Schichten fahren. Plus einen Unternehmer, der die Fußwege und die Gemeindestraßen übernimmt. „Wegen der Personalknappheit sieht es aber so aus, dass häufig Mitarbeiter aus der Freischicht einspringen, wenn Not am Mann ist“, berichtet Volker Niemz. Wenn für einen Tag Schnee oder Glätte angesagt sind, fährt ein Mitarbeiter ab 3 Uhr zur Kontrolle los. Halbstündlich bis stündlich kontrolliert er die Straßen. Sobald die Witterung umschlägt, werden die übrigen Mitarbeiter gerufen. „Um 3 Uhr zu fahren, ist recht angenehm“, sagt Volker Niemz. „Da ist kaum etwas auf den Straßen los.“

Gestreut werde, wenn eben möglich, das gesamte Stadtgebiet. Allerdings dauere das etwas. Die Mitarbeiter müssen ab dem frühen Morgen in Rufbereitschaft sein, und fahren, wenn nötig, Überstunden. „Während der harten Winter 2009 und 2010 waren die Jungs oft bis weit nach Mitternacht unterwegs“, sagt Niemz. Die Unimogs mit den drei Meter fassenden Schaufeln seien nicht leicht zu händeln und gerieten mitunter auch selbst mal ins Rutschen. „So ein Ding wird ja auch nicht von Gott gelenkt. Da kann immer irgendwas passieren.“

Der Leiter des Betriebshofes weiß, dass die Menschen oft wenig Verständnis aufbringen, wenn gerade ihre Straße nicht gestreut wurde. „Wir bekommen grade in schneereichen Zeiten viele Anrufe, können aber immer wieder nur um Verständnis bitten“, sagt er. „Wir arbeiten dauerhaft, schaffen aber auch nur Menschenmögliches.“ Er sei indes sicher, dass in Wermelskirchen der Winterdienst gut aufgestellt sei. Salzknappheit gebe es spätestens nach den strengen Wintern 2009 und 2010 nicht mehr. „Die Salzlager haben sich darauf eingestellt, dass wir trotz der Klimaerwärmung auch nochmal Wetterextreme mit viel Schneefall bekommen werden“, sagt er.

RÄUMPFLICHT BÜRGER Während die Straßen von der Stadt geräumt und gestreut werden, ist für die Gehwege der Hausbesitzer selbst verantwortlich. Die Wege müssen bis 7 Uhr an den Wochentagen und bis 8 Uhr an Wochenenden und Feiertagen geräumt sein. Der Hausbesitzer oder der Vermieter muss das gewährleisten.

Volker Niemz hatte seine Feuerprobe als Schneedienst-Koordinator im Winter 2009. Damals war er gerade im zweiten Jahr bei der Stadt beschäftigt. Und das Salz wurde langsam knapp. „Ich musste dann in Österreich und im Balkan nachbestellen“, erinnert er sich. „Da ist manche Nacht draufgegangen. Aber es hat funktioniert.“ Und so werde auch diesen Winter wieder alles funktionieren. „Wenn alle ein bisschen Verständnis aufbringen, umso besser“, unterstreicht Niemz.