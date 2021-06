Stadt testet neue heimische Blumenmischung

Naturschutzbund

+ © Jürgen Moll René W. Essel und Anna Buchholz zeigen Blumen, die bei Bienen sehr beliebt sind Iris, Apfelbäume, Zierkirschen, Felsenbirne und Skimmia, die bei Bienen sehr beliebt sind. © Jürgen Moll

Grüne, NABU und Gartenexperten ermutigen zu mehr Grün im Vorgarten. Die Verwaltung will beispielhaft vorangehen.

Von Theresa Demski

Es blüht. Die Gärten werden bunter und Menschen wie Tiere scheinen den Frühling sehnlichst erwartet zu haben. „Allerdings finden Insekten bei uns immer weniger Pflanzen und damit auch immer weniger Nahrung“, sagt Hans-Joachim Schatz von der Wermelskirchener Gruppe des Naturschutzbundes (NABU), „es gibt kaum noch Schmetterlinge, auch die Bienen haben es schwer.“ Viele Gärten, vor allem Vorgärten, würden versiegelt und verschottet. Und wo nichts wachse, gebe es auch keine Besiedlungsmöglichkeiten für Insekten. „Das hat weitere Auswirkungen“, sagt Schatz. Vögel finden keine Nahrung mehr, die Population geht zurück und damit endet auch der Vogelgesang. Die Zahl der Schwalben und Fledermäuse hat sich bereits deutlich reduziert.

Diese Beobachtung macht auch René W. Essel von der Baumschule Bosman und hält ein engagiertes Plädoyer für den grünen Vorgarten. „Auch dem Kleinklima ums Haus zuliebe“, sagt er, „schließlich produzieren Steine keinen Sauerstoff.“ Und das würde sich in versiegelten Vorgärten schnell auswirken. Steine würden aufheizen und auch benachbarten Pflanzen schaden. Allerdings kennt er den zunehmenden Wunsch von Kunden, möglichst pflegeleichte Stein-Gärten anzulegen. „Manchmal frage ich sie dann: Mögen Sie Honig?“, erzählt der Gärtnermeister. Und dann erinnert er an den wichtigen Nektar, den Bienen in Gärten sammeln. Außerdem, da ist er sicher: Wenn man einen Garten richtig und nachhaltig anlegt, muss er nicht viel Arbeit machen. Eine gute Mischung aus Bodendeckern, Gehölzen und Immergrün sorge für einen bunten Garten. Im Sonnenhut und im Staudenlein etwa würden sich die Bienen wohlfühlen. Für Sonnen- und Schattenplätze gebe es verschiedene Hortensienarten.

Auch Hans-Joachim Schatz hat die Erfahrung gemacht: „Grüne Gärten bedeuten nicht automatisch viel Arbeit.“ Er empfiehlt „wilde Ecken“. Schon auf kleinen Flächen könnten die richtigen Pflanzen eine große Wirkung entfalten. Die Fläche der deutschen Gärten sei größer als die der deutschen Naturschutzgebiete. „Das bedeutet, dass wir gemeinsam viel erreichen können“, ist Schatz sicher. Pflanzen, die auf den ersten Blick wie Unkraut aussehen, könnten auch mal stehen gelassen werden. Und Grundstückbesitzer sollten beim Säen darauf achten, dass sie heimische Sorten wählen. Nur dort würden sich Bienen und andere Insekten auch niederlasen. „Finger weg von bunten Mischungen aus dem Supermarkt“, sagt Schatz, „die sehen schön aus, bieten aber keinen Raum für Tiere.“ Auch, wer nur einen Kasten auf dem Balkon bepflanzt, könne helfen. „Dann entscheidet man sich mal nicht für die Geranie, sondern für heimische Sorten“, sagt der Fachmann. Der NABU Wermelskirchen hat es vorgemacht: Bei Leichlingen haben die Naturschützer eine Wildblumenwiese angelegt, auf der es nun anfängt zu summen.

Am Busbahnhof wird eine neue Blumenmischung getestet

Die Grünen in Wermelskirchen unterstützen den Einsatz für mehr Blumen und weniger Steine

BIENENWEIDEN



BLÜHSTREIFEN Die Stadt Mössingen war eine der ersten, die Wildblumenmischungen auf Grünflächen einsetzte. Wermelskirchen griff die Idee 2016 auf und säte im vergangenen Jahr erste Blühstreifen an der Einfahrt zur Hüppanlage, am Busbahnhof und der Hilfringhauser Straße. Die einjährigen Blumenmischungen sollen jetzt durch heimische Blumensamen ersetzt werden.

: „Wir haben in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 800 Tüten mit Bienenweiden-Samen verteilt“, erzählt Ingelore Kirsten-Polnik, Sprecherin der Bündnis-Grünen in Wermelskirchen. In der Vergangenheit gab es im Rat mehrere Anträge, so genanntes Straßenbegleitgrün für Blumenwiesen zu nutzen. Das hat gefruchtet.

„Vor zwei Jahren haben wir am Busbahnhof Mössinger Sommer ausgesät“, erzählt Tiefbauamtsleiter Harald Drescher. Die Blumenpracht habe allerdings nur eine Saison gehalten, deswegen hat die Stadt umgestellt. In diesem Jahr beginnt eine Art Testphase: Am Busbahnhof und an den neuen Parkplätzen am Eingang der Hüppanlagen bringt die Stadt neu entwickelte Saaten auf, am Baugebiet „Eifgenblick“ wird noch mal eine alte Mischung verwendet. Die neue heimische Blumenmischung solle künftig Jahr für Jahr für eine bunte Pracht sorgen. „Und heimische Insekten brauchen auch heimische Pflanzen“, sagt Drescher. Auch deswegen habe sich die Stadt für die Umstellung entschieden.