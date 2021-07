Stadt sucht Käufer für die WTV-Halle

Sanierungsbedarf

Die WTV-Halle. Sie ist sanierungsbedürftig. Weil die Stadt die Halle aber verkaufen möchte, werden nur noch die dringendsten Reparaturen durchgeführt, um den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten.

Die Sportstätten haben Sanierungsbedarf. Zwei Hallen werden nur noch in akuten Fällen repariert.

Von Karsten Mittelstädt

Die Stadtverwaltung will nicht nur die Sporthalle Jörgensgasse aufgeben. Dort möchte die Lebenshilfe ein inklusives Quartier bauen. Auch die WTV-Halle steht auf der Veräußerungsliste der Stadtverwaltung. Das sei der Grund, warum in beiden Sporthallen nur noch die dringendsten Reparaturarbeiten erledigt würden. Von einem geplanten Verkauf der WTV-Halle weiß der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Klaus Junge nichts. „Das höre ich zum ersten Mal.“

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt

Im März hatten Vereinsvertreter die Nase voll und kritisierten die hygienischen Zustände in den Sanitäranlagen einiger Wermelskirchener Sporthallen. Die Stadtverwaltung hatte da das Problem bereits erkannt und die Reinigung nach einem neuen Konzept von Robert Pap, zuständiger Sachgebietsleiter bei der Stadtverwaltung, geändert. Seither ist der Zustand von Toiletten und Duschen deutlich besser.

Wenn auch nicht einwandfrei, wie die WTV-Halle zeigt. Der WGA berichtete über die Kritik von Tischtennisabteilungsleiter Werner Pohl. Die bezog sich aber weniger auf die Reinigung als auf die baulichen Mängel der Sporthalle, wodurch die Toiletten – auch bei noch so sorgfältiger Reinigung – weiterhin unhygienisch wirken. Wie ist der Zustand der sanitären Anlagen in den Wermelskirchener Sporthallen, wollte der WGA von der Stadtverwaltung wissen.

Mehrzweckhallen, Schubert- und Pestalozzi-Halle wurden teilsaniert

Die verweist zunächst einmal auf diverse Arbeiten, die bereits durchgeführt wurden. „Die Mehrzweckhallen Dhünn und Dabringhausen, sowie die Schubert- und Pestalozzi-Halle sind durch Rückbaumaßnahmen in Teilen saniert worden“, erklärt Michaela Böllstorf, Sachgebietsleiterin im Hochbauamt. Diese Maßnahmen geschahen, nachdem die Hallen nicht mehr als Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge gebraucht wurden.

Bei der WTV-Halle und der Turnhalle Jörgensgasse habe sich die Stadt bewusst mit Reparaturarbeiten zurückgehalten. Michaela Böllstorf: „Da diese beiden Hallen veräußert werden sollen, werden hier nur notwendige Reparaturarbeiten durchgeführt.“

Die Sporthalle Gymnasium und die Dörpfeldhalle haben nach Ansicht der Stadt tatsächlich einen alten Baubestand. Sie seien zwar funktionstüchtig, hätten aber dringenden Sanierungsbedarf. Akuten Handlungsbedarf sieht die Fachfrau bei der Halle Gymnasium. Dort müssten das Dach, die Hallendecke und die Heizung saniert werden. Wann dies geschieht, steht noch nicht fest, in diesem Jahr vermutlich nicht mehr. „Sobald wie möglich“, sagt Michaela Böllstorf.

Das Dach der Gymnasiumhalle muss erneuert werden

Für die Sanierung einiger Hallen seien bereits im Haushalt sogenannte Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden. Das betrifft die Turnhalle Höferhof. Für die Sanitäranlagen stehen 35 000 Euro bereit. Die Halle Höferhof soll noch in diesem Jahr saniert werden, teilt Michaela Böllstorf mit. Für die Erneuerung des Sanitärbereichs sowie die Umkleiden in der Mehrzweckhalle Dhünn stehen 81 000 Euro bereit. Gleiches soll in der Turnhalle Tente geschehen. Hier wurden 92 000 Euro Rücklagen gebildet.

„Die Wermelskirchener Sporthallen sind nicht schlechter, aber auch nicht besser als in den meisten NRW-Städten“, sagt SSV-Vorsitzender Klaus Junge. Es gebe erheblichen Sanierungsbedarf der in den 1950er und 60er gebauten Hallen. „Die jüngste Halle in Wermelskirchen ist die Schuberthalle.“ Die ist noch keine 20 Jahre alt und sei schon sanierungsbedürftig. Auf den möglichen Verkauf der WTV-Halle angesprochen, sagt Junge: „Dann muss es natürlich Ersatz geben.“ Die WTV-Halle sei derzeit komplett ausgelastet. Junge: „Vormittags wird sie vom Berufskolleg genutzt und von 16 bis 22 Uhr von den Vereinen.“