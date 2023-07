Stadt stellt im Herbst Kita-Plätze vor

Jugendhilfeausschuss: Es gibt neue Ideen für Anbauten und Standorte.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Für den Start in das neue Kindergarten-Jahr 2023/2024 hat die Stadt Wermelskirchen 291 neue Verträge zur Aufnahme von Jungen und Mädchen in Kindertagesstätten (Kita) abgeschlossen. Das berichtete Barbara Frank, Leiterin des Jugendamtes bei der Stadtverwaltung, während der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. „Somit sind alle Anfragen im Bereich der Kinder über drei Jahre versorgt“, stellte Barbara Frank fest. Aber: Alle Kitas in Wermelskirchen arbeiten mit Überbelegungen.

Von den 291 Neu-Verträgen gehen 150 Kinder ab dem 1. August in städtische Einrichtungen, die übrigen in Kitas mit anderer Trägerschaft. 115 der neuen Verträge sind für Jungen und Mädchen im Alter von drei Jahren und mehr (Ü3-Bereich) abgeschlossen.

Was die Schaffung der in Wermelskirchen dringend benötigten, neuen Kindergarten-Plätze angeht, machte der Erste Beigeordnete Stefan Görnert im Jugendhilfeausschuss Hoffnung auf „Licht am Ende des Tunnels“. Er versprach, dass in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag, 28. Septem-ber, konkrete Pläne für neue Kindergarten-Plätze von der Stadtverwaltung vorgestellt werden. So hatte es der Jugendhilfeausschuss zu Jahresbeginn auch gefordert. Wie Stefan Görnert erläuterte, arbeiteten die Fachämter aus dem Technischen Dezernat in enger Abstimmung mit seinem Dezernat an zwei Säulen, um mehr Kindergarten-Plätze zu generieren: „Zum einen prüfen wir, wo und wie weitere Nester an bestehende Kitas angebaut werden können.“

Auch neue Grundstücke werden geprüft

Zum anderen liefen Grundstücksbesichtigungen, um zu prüfen, wo neue Kitas errichtet werden könnten: Das geschehe natürlich mit Blick auf den Standort, wo die höchsten Bedarfe vorhanden seien. Der Beigeordnete resümierte: „Wir sind optimistisch.“

Eine Neuerung im Bereich der städtischen Kita ist bereits seit 1. Juli in Kraft, wie Jugendamtsleiterin Barbara Frank berichtete: Ab sofort beliefert die Firma Hofmann die Mittagsverpflegung für die städtischen Kitas. Das habe eine Ausschreibung ergeben. Der neue Vertrag gelte für drei Jahre. Der Vertrag des bisherigen Anbieters war fristgemäß ausgelaufen, was die Ausschreibung erforderlich machte.