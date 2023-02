Stadt soll eigenständig blitzen dürfen

Forderung des Gemeindebundes wird von der Verwaltung begrüßt.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Als „Ampels­kirchen“ ist Wermelskirchen im Volksmund der Autofahrer bereits bekannt. Bald könnte der Begriff „Blitzelskirchen“ oder ähnlich hinzu kommen. Der Grund: Die Stadt möchte gerne Geschwindigkeitskontrollen durchführen – im Klartext, sich mit Radarfallen auf die Lauer legen und Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit „blitzen“.

„Ich stehe dem Vorschlag, künftig auch in kleineren Kommunen selbst blitzen zu dürfen, durchaus positiv gegenüber. Mich erreichen beispielsweise viele Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern, die sich wünschen, dass mehr geblitzt wird. Wermelskirchen hat nun mal eine große Stadtfläche und da kann der Kreis nicht überall und ständig kontrollieren. Was wir im Übrigen auch nicht tun dürfen, aber ein bisschen mehr Präsenz wäre sicherlich sinnvoll“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück auf Anfrage unserer Redaktion. Vorausgegangen ist eine Forderung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, der erneut verlangt, dass auch mittelgroße Kommunen mit 20 000 bis 60 000 Einwohnern selbst Geschwindigkeitskontrollen durchführen dürfen – bisher ist das lediglich größeren Städten oder den Kreisen gestattet. „Ich würde die Chance nutzen wollen, in der Stadt blitzen zu können, um Gefahrenzonen zu entschärfen“, stellt Marion Lück deutlich klar.

Die Bürgermeisterin ist überzeugt, dass an verschiedenen Stellen in der Stadt eine Verringerung der gefahrenen Geschwindigkeiten „wünschenswert“ und eine damit verbundene Erhöhung der Verkehrssicherheit „schön“ wäre: „Sicherlich werden Schnellfahrerrinnen und Schnellfahrer etwas umsichtiger und vorsichtiger, wenn regelmäßiger in der Stadt an besonders wichtigen Stellen geblitzt wird.“ Als neu-ralgische Punkte benennt Marion Lück beispielhaft Preyersmühle oder auch alle Straßen vor Kindertagesstätten sowie Schulen.

Generell schätze sie die bisherigen Geschwindigkeitskontrollen in Wermelskirchen als nicht ausreichend ein, betont die Bürgermeisterin auf Nachfrage: „Sonst gäbe es nicht so viele Beschwerden aus der Bevölkerung. Deshalb begrüße ich ja den Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes, dass auch kleinere Kommunen in die Lage versetzt werden sollen, selbstständig blitzen zu können.“

Zu etwaigen Kosten, die durch eigenständiges Blitzen durch die Stadtverwaltung für Personal und technische Ausstattung entstehen, kann Bürgermeisterin Marion Lück aktuell noch keine Angaben machen: „Soweit sind wir noch gar nicht und haben das auch noch nicht gerechnet. Erst, wenn das entsprechende Landesgesetz geändert wird, können wir da aktiv werden.“ Aber, so fügt Marion Lück hinzu: „Am liebsten wäre mir ein mobiler Blitzer-Anhänger, den wir von A nach B bringen können. Den kann man aufstellen und muss kein zusätzliches Personal die ganze Zeit vor Ort haben.“ Dass die Stadt Wermelskirchen der Kreisverwaltung, der bisher gemeinsam mit der Rhein-Berg-Polizei das „Monopol“ für die Geschwindigkeitskontrollen in Wermelskirchen obliegt, ein Stück vom Kuchen durch eigenständiges Blitzen wegnehmen könnte, ist der Verwaltungschefin durchaus klar, aber: „Das würde man über einen Vertrag aushandeln. Aber soweit sind wir ja noch lange nicht.“

Der Standort wird aufgrund verschiedener Faktoren bestimmt

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist bei der Geschwindigkeitsüberwachung an Standorte gebunden, die durch die Unfallkommission ermittelt und festgelegt werden, erläutert Nina Eckardt von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Demnach besteht die Unfallkommission aus der Kreispolizei und der Ordnungsbehörde des Kreises. Im Sinne der Unfallprävention entscheide die zuständige Unfallkommission, wo Überwachungsanlagen eingerichtet werden. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist für die gesamte Geschwindigkeitsüberwachung in den Kommunen zuständig, außer im Stadtgebiet Bergisch Gladbach. Die Polizei überwacht im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis den fließenden Verkehr. Die Messstellen sowie der genaue Zeitpunkt und die Dauer der Überwachung werden von der Verkehrslenkung in Absprache mit der Polizei festgelegt.

Wie Nina Eckardt weiter unterstreicht, gehe es bei der Geschwindigkeitsüberwachung um Gefahrenprävention und Gefahrenminderung: „Ziel ist es nicht, Einnahmen zu generieren, sondern die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden. Die Geschwindigkeitskontrolle ist für den Rheinisch-Bergischen Kreis eine sogenannte Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Die Geschwindigkeitsüberwachung ist also eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme im Sinne der Verkehrserziehung.“

Einnahmen

Gefahrenstellen sind Unfallhäufungsstellen und Streckenabschnitte, auf denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Die Einnahmen aus Verwarn- beziehungsweise Bußgelder fließen in den allgemeinen Finanzhaushalt des Kreises. Bei Einsprüchen, bei denen es zu einem Gerichtsverfahren kommt, fließen die Gelder in den Landeshaushalt. 2022 erzielte der Rheinisch-Bergische Kreis Erträge in Höhe von 15 Millionen Euro durch Geschwindigkeitsüberschreitungen. 2021 waren es rund 9,2 Millionen Euro.