Wermelskirchen schneidet beim Fahrradtest schlecht ab

Fahrradklima-Test

+ © Herbert Draheim Frank Schopphoff vom ADFC fordert unter anderem eine Entlastung der Innenstadt für den Radverkehr. © Herbert Draheim

Wermelskirchen erzielt bei Umfrage nur die Note 4,2. Das ist einer der letzten Plätze.

Beim bundesweiten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat Wermelskirchen insgesamt ein schlechtes Ergebnis erzielt. Wie Frank Schopphoff, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe, mitteilt, landete Wermelskirchen in der Rangliste der Städte mit bis zu 50 000 Einwohnern lediglich auf Platz 328 von 364.

275 Wermelskirchener hatten sich an der Befragung beteiligt. Die Ergebnisse wurden jetzt vorgestellt. Die relativ schlechte Gesamtbewertung (Schulnote 4,2) werde laut Schopphoff erst „bei einer ortsspezifischen Analyse der politischen Rahmenbedingungen verständlich“. Sie frustriere insbesondere diejenigen, die sich in den vergangenen Jahren in Wermelskirchen engagiert haben, jedoch vergeblich für ein besseres Ergebnis einer nachhaltigen Radverkehrsplanung eingesetzt haben, sagt Schopphoff.

Radfahrer lassen sich den Spaß nicht verderben

„Offensichtlich unzufrieden sind die Radfahrer vor allem damit, dass Einbahnstraßen nicht für den gegenläufigen Verkehr geöffnet sind, dass kein Angebot öffentlicher Leihfahrräder vorhanden ist und dass der Winterdienst auf Radwegen unzureichend ist“, teilt der AFDC-Ortsgruppensprecher mit. Zufrieden seien sie dank der relativ geringen Anzahl an Fahrraddiebstählen und dank der deutlich verbesserten Wegweisung für Radfahrer. Trotz der unübersehbaren Mängel der Ampelschaltungen (4,8), der Falschparkkontrolle auf Radwegen (4,6) oder des Fahrens im Mischverkehr (4,6) lassen sich die Radler laut Schopphoff den Spaß am Radfahren nicht verderben.

„Fahrradfreundlichkeit ist ein zunehmend wichtiger Standortfaktor für moderne Städte“, betont der ADFC-Sprecher. „Deshalb macht es dem ADFC Sorgen, wenn trotz des großen Einsatzes für die Freizeit- und Alltagsradler in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher von nah und fern und die Wermelskirchener über eine unzureichende Radverkehrsförderung und ein schlechtes Verkehrsklima in unserer Stadt klagen.“

Wenn Wermelskirchen wolle, dass mehr Menschen aufs Fahrrad steigen, „muss die Innenstadt von unnötigen Autofahrten entlastet werden“, meint Schopphoff und fügt an: „Nachhaltige Radverkehrsförderung muss mit allen zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln durchgesetzt werden.“ ser

www.fahrradklima-test.de