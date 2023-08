Zu schnell unterwegs: Kontrollen sind nicht ausreichend

Bisher ist der Kreis für alle Geschwindigkeitskontrollen in allen zugehörigen Kommunen zuständig. Auch in Wermelskirchen. Dort möchte man aber gerne selbst blitzen.

Wermelskirchen. Wer – wie die Redaktion des Wermelskirchener General-Anzeigers – Tag für Tag den Autoverkehr an der Kölner Straße beobachtet, der weiß: Die meisten Fahrzeuge fahren mehr als die 20 Kilometer pro Stunde, die als Geschwindigkeitsobergrenze vorgegeben sind. Die meisten Autofahrer liegen sogar – gefühlt – jenseits der 30 km/h.

Dabei kommt es beim Ausparken oder auch beim Einfahren von der Schiller Straße aus immer mal zu gefährlichen Momenten. Zum Glück passiert wenig. Es gibt aber in Wermelskirchen, beispielsweise an der Preyersmühle oder auch an Straßen vor Kindertagesstätten oder Schulen, aber genug Gefahrenpotenzial für Menschen. Und immer wieder passieren Unfälle, weil die Geschwindigkeit übertreten wird.

Bisher regelt der Rheinisch-Bergische Kreis die Geschwindigkeitskontrollen

Der Städte- und Gemeindebund fordert schon länger, dass auch mittelgroße Kommunen mit 20.000 bis 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern selbst Geschwindigkeitskontrollen durchführen dürfen. Bisher ist das nur größeren Städten oder den Kreisen gestattet. „Der Rheinisch-Bergische Kreis ist bei der Geschwindigkeitsüberwachung an Standorte gebunden, die durch die Unfallkommission ermittelt und festgelegt werden“, sagt Nina Eckardt, Pressesprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Im Sinne der Unfallprävention entscheide die zuständige Unfallkommission in Absprache mit der Polizei, wo, wann und wie lange Überwachungsanlagen eingerichtet werden. „Der Rheinisch-Bergische Kreis ist für die gesamte Geschwindigkeitsüberwachung in den Kommunen zuständig“, sagt Nina Eckardt. Die Polizei überwache den fließenden Verkehr.

„Ich stehe dem Vorschlag, künftig auch in kleineren Kommunen selbst blitzen zu dürfen, immer noch durchaus positiv gegenüber“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. „Mich erreichen viele Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern, die sich wünschen, dass mehr geblitzt wird.“

Warum es der Kreis in Wermelskirchen schwer hat

Wermelskirchen habe eine große Stadtfläche, da könne der Kreis nicht ständig kontrollieren. „Ein bisschen mehr Präsenz finde ich sinnvoll“, sagt die Bürgermeisterin weiter. „Ich würde die Chance nutzen wollen, in der Stadt blitzen zu können, um Gefahrenzonen zu entschärfen.“ Marion Lück ist sich sicher, dass an verschiedenen Stellen der Stadt eine Verringerung der gefahrenen Geschwindigkeiten „wünschenswert“ und damit eine verbundene Erhöhung der Verkehrssicherheit „schön“ wäre. „Sicherlich werden Schnellfahrerinnen und Schnellfahrer etwas vorsichtiger, wenn in der Stadt an wichtigen Stellen regelmäßiger geblitzt wird.“

Bürgermeisterin Marion Lück betont, dass sie die bisherigen Geschwindigkeitskontrollen als nicht ausreichend einschätzt. „Deshalb begrüße ich ja den Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes, dass auch kleinere Kommunen in die Lage versetzt werden sollen, selbstständig blitzen zu können.“ Zu Kosten, die auf die Stadt zukommen würde, kann die Bürgermeisterin noch keine Angaben machen. Sie sagt: „So weit sind wir noch lange nicht. Erst wenn das entsprechende Landesgesetz geändert wird, werden wir da aktiv.“ Einem mobilen Blitzer-Anhänger, der von A nach B gebracht werden kann, würde sie den Vorzug geben. Ihn könne man aufstellen und es würde kein zusätzliches Personal vor Ort gebraucht.

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat 2022 Erträge von 15 Millionen Euro durch Geschwindigkeitsüberschreitungen eingenommen, 2021 waren es rund 9,2 Millionen Euro. Dass Wermelskirchen und auch die anderen Kreisstädte mit mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Kreisverwaltung Einnahmen wegnehmen könnten, ist der Bürgermeisterin bewusst. Sie sagt: „Das würde man über einen Vertrag aushandeln.“ Aber so weit sei es noch lange nicht. Hilfreich seien jetzt schon die vier Dialogtafeln, die in Tente, an Schulen und Kitas und zur freien Verfügung im Einsatz sind. Aber schärfere Kontrollen ersetzen sie nicht.

Bußgeldkatalog

Wer gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen verstößt, muss damit rechnen, Bußgeld zu zahlen, wenn er geblitzt wird. Innerorts zu schnell gefahren: Bis 10 km/h fallen 30 Euro an, bis 15 km/h 50 Euro, bis 20 km/h 70 Euro. Wer 21 bis 25 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, dem drohen 115 Euro und ein Punkt, wer 26 bis 30 km/h zu schnell fährt, muss 180 Euro zahlen und bekommt einen Punkt. Wer 31 bis 40 km/h zu schnell fährt, der muss 260 Euro zahlen und bekommt zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot, wer 41 bis 50 km/h zu schnell fährt, der zahlt 400 Euro, bekommt zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

