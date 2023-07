Stadt gestaltet Spielplatz am Scheffenteich neu

Kinder hatten sich in der Sprechstunde der Bürgermeisterin über den Zustand beschwert.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Der Spielplatz am Scheffenteich soll schöner werden. Dafür sorgt laut Mitteilung der Verwaltung jetzt der städtische Betriebshof: Die Mitarbeitenden stellen dort eine neue Doppelschaukel auf und schaffen am Eingang Platz für ein neues Kombigerät mit Rutsche. Der bisherige Sandkasten werde daher umfunktioniert und sei künftig „Landeplatz“ für die Kinder, die die Rutsche hinunterrutschen.

Grund für die Arbeiten seien Beschwerden einiger Kinder gewesen, die sich vor zwei Jahren in der Bürgersprechstunde bei Bürgermeisterin Marion Lück angemeldet hatten. Der Spielplatz war zu diesem Zeitpunkt offenbar in keinem guten Zustand.

Weil der Stadt durch die vorläufige Haushaltsführung die finanziellen Mittel fehlten, tauschte Frank Jäger vom VVV Dhünn die maroden Bänke aus, während der Spielplatz Am Scheffenteich zumindest „am grünen Tisch“ neu geplant wurde, um den Platz bestmöglich nutzen zu können.

Insgesamt 30.000 Euro kostet die Stadt die Umgestaltung des Spielplatzes. Die Kosten können in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden, „weil der Bauhof die kompletten Erd- und Montagearbeiten selbst übernimmt und wir deshalb auf den Einsatz von Fremdfirmen verzichten konnten“, erklärt Christian Pohl, Technischer Beigeordneter der Stadt.

Noch im Juli sollen demnach die Arbeiten abgeschlossen sein. Das bestehende Klettergerüst und das große Wipptier bleiben auf dem Spielplatz erhalten, zusätzlich bauen die Mitarbeitenden des Betriebshofs noch ein weiteres Wipptier für die Kleinen und das Kombigerät mit Rutsche auf. „Außerdem sind bereits auf dem gesamten Spielplatz zertifizierte Holzhackschnitzel als Fallschutzmaterial aufgebracht worden, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen“, erklärt der Technische Beigeordnete.

Einweihung soll vor der Dhünner Kirmes sein

Zudem ersetzt die Stadt die Sitzbänke und stellt eine neue Tisch-Bank-Kombination auf, an der sich die älteren Generationen unterhalten können, während die Kleinen schaukeln, rutschen oder klettern. „So soll aus dem Spielplatz Am Scheffenteich ein Ort geschaffen werden, an dem sich alle Generationen gerne aufhalten“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Lieferung und die Montage der Tisch-Bank-Kombination könnte sich ein wenig verzögern. Aber: „Noch vor der Dhünnschen Kirmes können wir den umgestalteten Spielplatz einweihen“, verspricht Christian Pohl.