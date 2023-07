Stadt Wermelskirchen erstattet nach anonymen Vorwürfen Anzeige

In einem Schreiben werden Mitarbeiter des Sozialamts der Korruption bezichtigt.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. In der Stadtverwaltung Wermelskirchen gehen täglich etliche Briefe und Schreiben ein. Und normalerweise werden dabei anonyme Beschwerdeschreiben an die Stadt ignoriert. Doch in einem aktuellen Fall sieht sich die Stadtverwaltung Wermelskirchen aufgrund der Schwere der Vorwürfe jetzt doch gezwungen, der Sache nun intensiv nachzugehen. Zwischenzeitlich ist sogar Anzeige erstattet worden, so dass die Kriminalpolizei die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen hat, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Was war geschehen? Am 20. Juni 2023 traf ein erstes anonymes Schreiben bei Bürgermeisterin Marion Lück ein, in dem Korruptionsvorwürfe gegen eine Mitarbeiterin des Sozialamtes erhoben wurden. „Obwohl das Schreiben nicht unterschrieben und damit nicht erkennbar war, von wem es stammt, haben wir aufgrund der Schwere der Vorwürfe begonnen, intern zu ermitteln“, stellt Bürgermeisterin Marion Lück klar. Dabei wurden auch Vorwürfe gegen eine weitere Mitarbeiterin erhoben. In der vergangenen Woche ist dann noch ein zweites Schreiben mit einem ähnlichen Inhalt bei den Fraktionen von SPD und CDU angekommen.

Dieses Schreiben firmiert unter dem Absender „Flüchtlingsinitiative Gemeinde Wermelskirchen“ und ist handschriftlich unterschrieben – allerdings so unleserlich, dass der Absender nicht erkennbar ist. Diese Flüchtlingsinitiative gibt es jedoch offiziell gar nicht in Wermelskirchen. Die tatsächlich bestehende Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Wermelskirchen“ distanziert sich deutlich davon, dieses Schreiben verfasst zu haben. Das stellt Jochen Bilstein, Fraktionsvorsitzender der SPD, der zusammen mit Brigitte Krips und Dorothea Hoffrogge sehr aktiv bei „Willkommen in Wermelskirchen“ arbeitet, klar. „Uns ist bisher von solchen Vorwürfen nichts zu Ohren gekommen“, sagt er. „Willkommen in Wermelskirchen“ begrüßt es deshalb, dass die Stadtverwaltung die Aufklärung des Sachverhaltes konsequent vorantreibt.

Betroffenen Mitarbeiter sind bis auf weiteres freigestellt

„Wir kooperieren sehr eng mit den Ermittlungsbehörden und leiten der Kriminalpolizei alle Unterlagen zur Sachverhaltsermittlung weiter“, teilte Marion Lück mit. „Es ist uns allen sehr daran gelegen, dass der Sachverhalt lückenlos aufgeklärt wird. Die beiden betroffenen Mitarbeitenden sind bis auf weiteres freigestellt.“

Zum aktuellen Zeitpunkt kann die Stadtverwaltung keine weiteren Informationen zum Thema geben, um die derzeit laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zu gefährden, heißt es in einer Pressemitteilung.