Sprayer gratulieren der Stadt

Wermelskirchen. Eleni und Lea (beide 15) haben gesprüht, was die Dosen hergaben. Und jetzt, da sie in der Sonne sitzen und auf das Graffiti-Werk blicken, das die Neuntklässlerinnen mit sieben anderen Mitschülern in ein paar Stunden fertiggestellt haben, finden sie „ganz schön cool“, was an der vormals grauen Wand entstanden ist.

Die Verbundschule an der Robert-Stolz-Straße hat sich mit einem ganz eigenen Projekt am Jubiläum „150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ beteiligt. In den Farben, die auch die Schulfassade zieren, prangt seit gestern in künstlerisch gestalteten grün-grauen Lettern auf schwarzem Grund der Schriftzug „Wermelskirchen. 150 Jahre Stadtrechte“.

„Die Idee hatten die Schüler selbst“, sagt Schulsozialarbeiterin Lisa Eckert „Sie wollten ein Graffiti auf die triste Wand zaubern.“

Und so entstand der Kontakt zum Unternehmen „Sprüh Liebe“ aus Menden. „Wir sind immer wieder begeistert, was wir bei unseren Graffiti-Projekten für eine Gemeinschaft erleben“, sagt dessen Inhaber Marcel Venemann. Er betont: „Wir vermitteln den Jugendlichen aber immer, dass sprayen bei uns legal ist, wir einen Auftrag haben. Dass man es draußen auf Brücken oder an Bänken macht, ist natürlich strafbar.“

Auch Bürgermeisterin Marion Lück kam an der Verbundschule vorbei, um den gesprayten Glückwunsch der Förderschüler selbst zu bestaunen. „Es war ein Gemeinschaftsprojekt“, sagte Schulleiterin Olivia Püttmann.

Aber so mancher Schüler hätte sich gar nicht getraut teilzunehmen. Um nichts falsch zu machen. „Dabei“, sagt Marcel Vaneman, „kann man bei uns praktisch nichts falsch machen. Die Jugendlichen mussten große Flächen besprühen – und wenn etwas daneben geht, können wir das schnell korrigieren.“ Das hat gut geklappt, die Wand ist chic. Und so hat die Verbundschule ihren bunten Beitrag zum Jubiläum geleistet.

Das ist echte Identifikation mit der eigenen Stadt. Die Schülerinnen und Schüler der Verbundschule hatten selbst den Wunsch geäußert, etwas zum Jubiläum „150 Jahre Stadtrechte Stadt Wermelskirchen“ beizutragen. Und das haben sie auf ihre ganz eigenen Art getan: mit einem – legalen – Graffiti auf einer vormals sehr hässlichen und grauen Fassade.

Damit haben die Jugendlichen ein weiteres Symbol geschaffen für echte Liebe zu Wermelskirchen, die viele Bürgerinnen und Bürger in sich tragen. Das zeigt sich einmal mehr beim Jubiläum. Haben sich doch für den Festumzug, der sich am Samstag gigantisch durch die Innenstadt schlängeln wird, ganze 3500 Teilnehmende angekündigt.

All diese Menschen, die in Vereinen und Initiativen oder ansässigen Firmen aktiv sind, stehen zu ihrer Stadt. Ähnlich wie die Schülerinnen und Schüler, die Wermelskirchen heute an der Robert-Stolz-Straße ein farbenfrohes Denkmal gesetzt haben.