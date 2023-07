Sportwochen sollen 2024 fortgeführt werden

75 Kinder waren engagiert bei der Sache.

Wermelskirchen. Zum Abschluss bekamen alle Kinder einen Ball geschenkt, gesponsert von der Sparkasse Wermelskirchen. Insgesamt 75 Kinder zwischen 8 und 14 Jahren haben in den zwei Sportwochen teilgenommen, die Torsten vom Stein federführend für den Stadtsportbund organisiert hatte. Unterstützt wurde er dabei durch die dem Sportbund angehörigen Vereine.

Etwa 20 Übungsleiter, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten bekamen eine Aufwandsentschädigung und begleiteten die Kinder und Jugendlichen bei zwei Sportarten täglich. Dazu zählten Einradfahren, Handball, Tennis, Judo, Badminton, Leichtathletik, Parcours und die Selbstverteidigung Kempo.

„Wir unterstützen diese Aktion sehr gerne“, sagt Thorsten Thomas, stellvertretendendes Vorstandsmitglied der Sparkasse. „Und darüber hinaus spenden wir da Geld, wo Finanzierungslücken aufgetreten sind.“ Der stellvertretende Bürgermeister Norbert Galonska begrüßt die Aktivitäten in Wermelskirchen sehr. Er sagt: „So bekommen wir mit der Kinderstadt in den ersten beiden Schulferienwochen und mit den beiden Sportwochen doch eine Menge für die Kinder gestemmt, die nicht in den Urlaub fahren können.“ 75 Euro für eine Sportwoche inklusive Verpflegung sei ein akzeptabler Preis.

Die Kinder sind richtig in Bewegung gekommen

Auch Rainer Bleek und Walter Thiel schauen auf die zwei Wochen zurück. „Die Kinder sind so richtig in Bewegung gekommen, zwei neue Sportarten täglich, immer zweieinhalb Stunden lang, das kann sich schon sehen lassen.“ Als Übungsleiter waren Nele Heihaus und Jan Ebinghaus dabei. „Die Kinder, die dabei waren, sind schon sportlich orientiert“, sagt Jan Ebinghaus. „Es waren aber auch Kinder mit Förderbedarf dabei“, sagt Nele Heihaus. „Das haben wir aber alles gut hinbekommen. Ich bin begeistert von den Aktivitäten der Kinder. Der Ausflug mittwochs an die Bevertalsperre mit GPS-Wanderung und Kanutour ist jeweils sehr gut angenommen worden.“

Jetzt schon steht fest, dass es auch im kommenden Jahr wieder Sportwochen für die Wermelskirchener Kinder geben wird. „Wir denken auch schon darüber nach, eventuell das Freibad in Dabringhausen mit einzubeziehen“, sagt Torsten vom Stein. Die Betreiber seien ja auch Mitglied im Stadtsportbund. „Wir werden sehen.“