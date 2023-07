Es werde Licht

Flutlicht der Fußballplätze wird erneuert. Sie sollen in Zukunft außerdem energiesparend eingesetzt werden.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Nachdem der Sportausschuss die Stadtverwaltung im Februar mit einer Lichtmessung auf den Fußballplätzen im Eifgen, in Dabringhausen und in Pohlhausen beauftragt hatte, machte der Ausschuss nach der Präsentation der Ergebnisse nun Nägel mit Köpfen. 95.000 Euro sollen in den kommenden Stadt-Haushalt für 2024/2025 für die Erneuerung der Flutlicht-Anlagen eingestellt werden. Diese Summe schätzt das zuständige Tiefbauamt als Kosten für die Umrüstung der bestehenden Licht-Anlagen durch Austausch der Leuchtköpfe auf den Heimplätzen des SV 09/35, des Dabringhausener Turnvereins (DTV) und von TuRa Pohlhausen ein. Der Fußballplatz in Dhünn ist nicht betroffen, da die dortige Licht-Anlage im Zuge des Kunstrasenbaus modernisiert wurde.

Am Beispiel des Dönges-Eifgen-Stadions erläuterte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher den Ist-Zustand, den die Beleuchtungsmessung durch die von der Stadt beauftragte Firma Spie SAG GmbH ergeben hat: „Gefordert sind 100 Lux Lichtstärke. Aber: Im Eifgen sind es an manchen Stellen auf dem Sportplatz deutlich weniger, an anderen Stellen mehr. Es fehlt die Gleichmäßigkeit – hier ist also etwas zu tun.“

Nicht nur die mittlere Beleuchtungsstärke ist demnach im Durchschnitt zu gering, sondern auch die Lichterverteilung ungleichmäßig. „Was bedeutet, dass die Gleichmäßigkeitsanforderung nicht erfüllt ist. An manchen Messpunkten unterscheidet sich die Lichtstärke um den Faktor 5 bis 8 von anderen Punkten“, schreibt die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage. Allein für das Dönges-Eifgen-Stadion kostet ein Austausch der Leuchtköpfe etwa 30.000 Euro. „Dazu haben wir ein Angebot angefragt“, sagte Harald Drescher. Da die Eifgen-Situation mit den Fußballplätzen in Dabringhausen und Pohlhausen wegen identischer Leuchtmittel vergleichbar sei, komme die Verwaltung in der Addition auf die Kostenschätzung von insgesamt 95.000 Euro.

Um Energie zu sparen wird mit weniger Licht gespielt

Eine Förderung könne durch die Kommunalrichtlinie mit dem Schwerpunkt der Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung beantragt werden. Die übernimmt 25 Prozent der förderfähigen Kosten – in diesem Fall etwa 23.750 Euro.

Mit ihrem Vorschlag, den der Sportausschuss einstimmig bestätigte, stützte sich die Verwaltung auf Variante 1 aus einer Machbarkeitsstudie, die der Lichtmessung vorausgegangen war. Diese Option schlug vor, die Leuchtenköpfe auszutauschen sowie die Beleuchtungsstärke so auszulegen, dass ein normgerechter Spielbetrieb für die Kreis- und Landesliga stattfinden kann. Dies bedeutet, dass die Anlage für den Spielbetrieb unter Volllast mit 131 Lux (lx) und für den Trainingsbetrieb mit 75 lx auszulegen ist.

Aber, so legte die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage dar: „Einsparungen von Energie können mit den neuen Anlagen insbesondere nur dann erzielt werden, wenn die Helligkeit standardmäßig auf 75 lx gedrosselt und so fixiert wird. Nur zu besonderen Abend-Ereignissen und Spielen unter Flutlicht kann die Sperre gelöst werden und die Maximal-/Volllasthelligkeit freigeschaltet werden.“ Grundsätzlich sei der Austausch der Leuchtköpfe ein Invest für Zukunft, betonte Drescher.