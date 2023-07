Termine für „Sport im Park“ bis September

Bis 29. September wird das Angebot verlängert.

Wermelskirchen.-sng- Bis zum 29. September läuft das Ende April gestartete Angebot „Sport im Park“. Jeweils samstags um 10 Uhr in der Hüpp-Anlage sowie im Dorfpark Dabringhausen läuft „Sport im Park“ eine Stunde lang. Alle Bürger, die Lust auf und Spaß an der Bewegung im Freien haben, können am kostenfreien Angebot teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Erfahrene Übungsleiter leiten die Einheiten. Unter dem Motto „Fit in den Tag“ wird ein Sport- und Bewegungsprogramm mit einer Mischung aus Kräftigung, Koordination, Mobilisation und Dehnung angeboten. Einflüsse von Gymnastik, Yoga, Rückentraining, Herz-Kreislauf-Training und Aerobic fließen ein. Mit „Fit to walk“ startet zusätzlich eine Gruppe in der Hüpp-Anlage zum Nordic Walking.

„Sport im Park“ ist ein Projekt des Stadtsportverbands mit den ihm angeschlossenen Wermelskirchener Sportvereinen und dem Kreissportbund in Kooperation mit dem Seniorenbeirat und dem Amt für Soziales und Inklusion. Als Sportvereine sind dabei: Wermels-kirchener Turnverein, TuRa Pohlhausen, SV Wermelskirchen sowie Dabringhausener Turnverein.

Das Programm ist für alle Generationen ausgelegt. Sportliche Erfahrungen werden nicht vorausgesetzt.