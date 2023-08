Spontanes „Budenfest“ im Autonomen Jugendzentrum

Ausrangierter Bauwagen soll am Jugendfreizeitpark als Lagerraum dienen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Als Verkäufer von Werkzeugmaschinen kann er eines von Berufswegen ziemlich gut: Gibt es irgendwo für ein bestimmtes Gerät einen Bedarf, besorgt der Wermelskirchener Oscar Soler Monte das Gesuchte. Diese Fähigkeit hat der 47-Jährige nun für den Jugendfreizeitpark (JFP) und den dort häufig aktiven Streetworker der Stadt, Torben Faubel, in die Waagschale geworfen und einen vom Bauhof der Stadt Soest ausrangierten Bauwagen günstig besorgt. Mit einem „Budenfest“ am morgigen Samstag, 12. August, ab 17 Uhr am und im Autonomen Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm wollen Soler Monte und seine Mitstreiter Geld zur Finanzierung einnehmen. Denn: Den Kaufpreis hat Oscar Soler Monte aus privater Tasche vorgestreckt, und der betagte Bauwagen bedarf einer Renovierung, bevor er zum Einsatz kommen kann.

„Ich bin ja nun selbst auch Vater und war zu Besuch am JFP. Dort habe ich gesehen, wie Streetworker Torben Faubel immer alle Utensilien ein- und ausladen und zwischen Kattwinkelscher Fabrik und JFP hin und her fahren musste. Zum Beispiel die Sachen, mit denen er für die Kinder Waffeln und Pizza gebacken hat“, erzählt Oscar Soler Monte: „Darauf habe ich Torben Faubel angesprochen, und er hat mir von dem Wunsch nach einem Bauwagen oder ähnlichem erzählt, um am JFP eine Dependance zu haben, wo mal Sachen eingeschlossen und gelagert werden können.“ Als ehemaliger Skater, der noch in den 1990er-Jahren in der Kattwinkelschen Fabrik aktiv war, habe er sich dann sofort auf die Suche nach einem Bauwagen gemacht und sei auch schnell fündig geworden.

Jorge Demiguel, selbst ehemaliger Katt-Skater und Freund von Oscar Soler Monte, habe gleich seine Unterstützung für die „spontane Idee“ zugesagt. „Ich habe dann schnell ein mir bekanntes Unternehmen gefunden, das für die gute Sache den Bauwagen kostenlos nach Wermelskirchen transportiert hat“, berichtet Oscar Soler Monte und fügt mit einem Lachen hinzu: „Ich muss schon zugeben, dass ich alle Beteiligten bei der Stadt und im Bahndamm, wo der Bauwagen abgestellt wurde, mit meiner schnellen Umsetzung etwas überrumpelt habe.“

Für die Renovierung werden Spenden benötigt

Da der Bauwagen einer Renovierung bedarf, bevor er zum Einsatz kommen und sich ihn Torben Faubel mit den Jugendlichen einrichten kann, machten sich Oscar Soler Monte und Jorge Demiguel auf die Suche nach Spendern und Sponsoren. Und eine weitere Idee nahm Form an: ein „Budenfest“ mit Livemusik, Speis und Trank, Mini-Markt, Aktionen für Kinder und die Möglichkeit, sich den Bauwagen aus der Nähe anzuschauen. Soler Monte und Demiguel, die beide ehemalige AJZ-Aktive und -Stammgäste sind, konnten dafür schnell den Bahndamm gewinnen.

Das „Budenfest“ steigt am kommenden Samstag, 12. August, am und im Bahndamm. Dabei ist zwischen 17 und 19 Uhr der Eintritt frei, danach kostet der Eintritt sieben Euro pro Besucher, der komplett in die Bauwagen-Finanzierung fließt – zumal die Renovierung eben noch aussteht.

Auftreten werden die Hip-Hop-Musiker Canuto feat. King Lui aus Düsseldorf und die Skate-Punk-Band The Daisies aus Remscheid.

Aus Wermelskirchen dabei sind die Band Bratsche und Adam Glosnicki, der nicht nur als Frontmann der Band The Electric Coast, sondern auch als erfolgreicher Skater bekannt ist. Im Anschluss an die Live-Auftritte legen noch die DJs Ali Scum und Flummi auf.

www.ajzbahndamm.de