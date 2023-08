Spielplatz Scheffenteich ist fast fertig

Am Montag gab die Stadt grünes Licht für die Kinder in Dhünn.

Wermelskirchen. Gute Nachrichten, vor allem für die jungen Dhünner, kamen am Montagnachmittag aus der Stadtverwaltung: Die Umbauarbeiten auf dem Spielplatz Am Scheffenteich sind demnach bereits fertig.

Der Spielplatz kann laut Stadtverwaltung ab sofort wieder von Kindern genutzt werden. Nur auf die Schaukel müssen alle noch warten: Wegen der langen Lieferfristen könne die Schaukel voraussichtlich erst Ende Oktober montiert werden, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung.

„Wir hätten uns auch gewünscht, dass wir die Eröffnung des umgestalteten Spielplatzes bereits im Sommer feiern können, aber jetzt hoffen wir auf einen goldenen Oktober, damit die Kinder die neue Schaukel auch nutzen können“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück.

Dass der Spielplatz (fast) fertig ist, hatte sie bereits auf der Dhünnschen Kirmes am vergangenen Wochenende angekündigt. Und sich noch mal explizit bei den Kindern bedankt, die sich bei ihr in der Bürgersprechstunde über den Zustand des Spielplatzes Am Scheffenteich beschwert hatten. „Ich finde es super, wenn sich auch Kinder und Jugendliche trauen, ihre Anliegen vorzubringen“, findet die Bürgermeisterin.

Wie berichtet, hatten sich Kinder bereits im Jahr 2021 extra in der Bürgersprechstunde bei Bürgermeisterin Marion Lück angemeldet, um ihr Anliegen vorzutragen. Damals schilderten sie ihr, dass der Spielplatz nicht im besten Zustand sei und dringend etwas getan werden müsse.

VVV sprang zum Teil mit Einsatz ein

Die Bürgermeisterin erkannte dann auch nach einem Vor-Ort-Termin auf dem Spielplatz in Dhünn schnell: „Hier muss etwas geschehen.“

Weil der Stadt jedoch durch die vorläufige Haushaltsführung in diesem Jahr die finanziellen Mittel fehlten, tauschte Frank Jäger vom VVV Dhünn die maroden Bänke aus, während der Spielplatz Am Scheffenteich zumindest am grünen Tisch neu geplant wurde, um den Platz bestmöglich nutzen zu können.

Der Sandkasten wird zukünftig Landeplatz sein. Für die Kinder, die die neue Rutsche ausprobieren. Es wird eine neue Doppelschaukel aufgestellt. Und es wird Platz geschaffen für ein neues Kombigerät mit Rutsche.

„Außerdem sind bereits auf dem gesamten Spielplatz zertifizierte Holzhackschnitzel als Fallschutzmaterial aufgebracht worden, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen“, erklärte der Technische Beigeordnete bereits im Sommer.

Und damit auch Eltern und Großeltern noch mehr Freude am Besuch des Spielplatzes haben, werden nun auch noch die Bänke ersetzt und eine neue Tisch-Bank-Kombination aufgestellt, an der sich die älteren Generationen unterhalten können, während die Kleinen schaukeln, rutschen oder klettern. So soll aus dem Spielplatz Am Scheffenteich ein Ort geschaffen werden, an dem sich alle Generationen gerne aufhalten.

Insgesamt 30.000 Euro hat die Stadt Wermelskirchen laut Verwaltung die Umgestaltung des Spielplatzes gekostet, weil der Bauhof die kompletten Erd- und Montagearbeiten selbst übernommen habe. „Es ist günstiger geworden, weil wir auf den Einsatz von Fremdfirmen verzichten konnten“, sagt Christian Pohl, Technischer Beigeordneter der Stadt.

Das bestehende Klettergerüst und das große Wipp-Tier auf dem Spielplatz seien erhalten worden, zusätzlich wurde ein neues Wipp-Tier für die Kleinen und ein Kombigerät mit Rutsche aufgestellt. Die Schaukel werde dann Ende Oktober montiert. Das Versprechen, zur Dhünnschen Kirmes fertig zu werden, wurde somit fast eingehalten.

Hintergrund

Flächen Die Stadt hat auf ihrer Internetseite 109 Spielplätze, Freizeitstätten und Bolzplätze aufgelistet.

Wenn man auf die Karte klickt, öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, das weitere Informationen über den jeweiligen Spielplatz freigibt. Und wenn man dort auf weitere Informationen klickt, gelangt man auf die Internet-Seite des Spielplatzes. Jeder Spielplatz hat eine eigene Seite mit Bildern und Infos.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Gut ausgestattet

Ganze 109 Spielplätze gibt es im Stadtgebiet. Die meisten werden städtisch gepflegt und instand gehalten, einige aber unterstützend auch von so genannten Spielplatzpaten. Die sind zum Beispiel am Spielplatz Jörgensgasse aktiv.

Insgesamt ist die Stadt mit Spielflächen gut ausgestattet und wie man sieht, werden die bestehenden auch gepflegt. Manchmal geschieht das, wie auch in diesem Fall, mit ein wenig Unterstützung, zum Beispiel des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. Und vor allem ist die Verwaltung natürlich angewiesen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Denn es gibt zwar regelmäßige Besichtigungen der Spielflächen, um Gefahren auszuschließen und Mängel zu beheben.

Aber wenn etwas auffällt oder Spielflächen nicht mehr ihren Zweck erfüllen, hat die Stadt sicher auch ein offenes Ohr. Vor allem, wenn die Anregung von jenen kommt, die die Spielplätze nutzen möchten: den Kindern dieser Stadt.