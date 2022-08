Spektakulärer Unfall: Senior durchbricht mit Pkw Metallgeländer

Parkplatz am Rathaus

+ © Stadt/kk Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. © Stadt/kk

Der Mann erschrak bei einem Parkrempler und trat auf sein Gaspedal. Mit verheerenden Folgen: Sein Auto konnte nur noch mit einem Kran geborgen werden.

Wermelskirchen. In Wermelskirchen hat sich am Morgen ein spektakulrärer Unfall ereignet, bei dem glücklicherweise wohl niemand verletzt wurde.

Laut Polizei sollte ein 93-Jähriger gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz am Rathaus mit seinem Audi rückwärts in eine Parklücke fahren. Dabei stieß er gegen eine Wand und erschrak offenbar so sehr, dass er mit Wucht vorwärts wieder aus der Parklücke fuhr. In der Folge durchbrach er ein Metallgeländer und schlug mit der Front seines Pkw auf ein rund 2 Meter tiefer gelegenes Plateau auf, das zu einer Tiefgarage führt.

Spektakulärer Unfall: Fahrzeug muss von Kran geborgen werden

Die Feuerwehr konnte ihn aus seinem Auto befreien. Der Senior wurde bis auf einen Schock augenscheinlich nicht verletzt. Zur

brachten Rettungskräfte ihn vorsichtshalber in Krankenhaus.

Der Wagen des 92-Jährigen musste mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf annähernd 20.000 Euro. Am Gebäude soll ebenfalls ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden sein. red

